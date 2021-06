La cláusula secreta y los millones de euros de penalización que el Real Madrid le perdonó a Zinedine Zidane tras su renuncia

Zidane abandonó el Real Madrid tras una temporada sin títulos (Reuters)

Lejos de ser traumática, la salida de Zinedine Zidane parecía que se había llevado a cabo de manera pacífica para ambos lados. La no obtención de títulos durante la última temporada se posicionó como el principal motivo de su adiós, hasta que la prensa española hizo pública la carta del francés destinada a la dirigencia.

En el escrito, Zizou aseguró que se iba porque el club no le daba la confianza que él necesitaba para continuar y construir un proyecto a mediano y largo plazo. Un desahogo que provocó cierto descontento en las arcas blancas.

Sin embargo, ese malestar se acrecentó en la entidad después de que la misma le haya perdonado una multa de 10 millones de euros por haber abandonado el cargo sin previo aviso, reveló el periódico español Abc.

Ancelotti ocupará el lugar que dejó Zidane en el banco del Real Madrid (Reuters)

Tal como informó el medio en cuestión, cuando Zidane regresó al banco en marzo del 2019, tras su sorpresiva salida en mayo del 2018, en su nuevo contrato se estableció una cláusula de penalización para que no volviera a ocurrir lo mismo que en aquel entonces en el que anunció su renuncia tras conquistar la tercera Champions League consecutiva con el Real Madrid.

En ese ítem se detallaba que, en el caso de que se marchara por decisión propia debía abonar 10 millones de euros, esa misma cantidad tendría que haber abonado el cuadro merengue si rescindían su contrato para formalizar con otro técnico.

Siempre según el informe del medio español, fue por este punto que se generaron muchas especulaciones hasta que se oficializó su partida, producto de varias negociaciones que se llevaron a cabo para definir si el francés debía o no pagar la multa.

Finalmente, el Real Madrid desistió de exigirle el pago correspondiente y Zidane se marchó por la puerta de atrás. Sin emotivas despedidas ni grandes homenajes. Cuatro días después de formalizar su salida emitió la carta que cayó muy mal en la dirigencia.

Zidane escribió una polémica carta para despedirse del Real Madrid (Getty Images)

El técnico francés había firmado el 12 de marzo del 2019 por pedido expreso de Florentino Pérez cuando el conjunto blanco se encontraba a la deriva después del paso frustrado de Julen Lopetegui y Santiago Solari.

Al momento de estampar su rúbrica lo hizo por esa temporada y tres más, pero a falta de dos años para acabar su contrato Zizou decidió abandonar la entidad: En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito”, afirmó.





