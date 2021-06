La pista que alimenta los rumores de salida de Cristiano Ronaldo: las dos figuras que podrían reemplazarlo en Juventus

El futuro de Cristiano Ronaldo estaría lejos de Juventus (REUTERS/Alberto Lingria)

El futuro de Cristiano Ronaldo es una verdadera incógnita desde hace varias semanas. Si bien el delantero portugués es una de las principales figuras del equipo y sus números lo respaldan (marcó 36 goles -fue el máximo goleador de la Serie A, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), quedó señalado como uno de los culpables de la irregular temporada de la Juventus.

La salida de Andrea Pirlo para apostar por la vuelta de Massimiliano Allegri avivaron aún más los rumores, ya que la prensa italiana asegura que el entrenador tendría en mente “rejuvenecer” el plantel y no pondría reparos en caso de utilizarlo como moneda de cambio en el actual mercado de pases. Además, una de sus primeras medidas fue solicitarle a la dirigencia que extiendan el contrato de Paulo Dybala, quien ya rindió de muy buena manera bajo su mando.

Tuttosport ahondó en el tema y sostiene que el último anuncio que lanzó Jeep, uno de los principales patrocinadores de la Vecchia Signora, es un indicio de que el futuro del luso está lejos de Italia. Las caras de la última campaña son Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Federico Chiesa y Giorgio Chiellini. El rotativo hace foco en que CR7 sí apareció en las publicidades de 2019 y 2020.

Con este panorama planteado, el mencionado medio informa que la dirigencia del bianconero estudia la chance de realizar una especie de trueque por alguno de sus viejos anhelos. Las dos variables incluyen a dos de las pocas instituciones que se encuentran capacitadas para absorber el elevado salario del delantero (es el mejor remunerado en toda la Serie A, ganando casi el triple que el segundo).

Juventus podría buscar la vuelta de Pogba (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Una opción es negociar con el Manchester United, club en el que el cinco veces ganador del Balón de Oro supo brillar entre 2003 y 2009. En su paso por los Diablos Rojos conquistó 10 títulos: una FA Cup, dos Copa de la Liga, tres Premier League, dos Community Shield, una Champions League y un Mundial de Clubes.

Juventus pediría un intercambio por Paul Pogba, un viejo conocido de la casa. El francés El mediocampista estuvo durante cuatro temporadas en Turín y obtuvo nueve trofeos: tres Supercopas de Italia, cuatro Serie A y dos Copa Italia.

Mauro Icardi, un viejo anhelo de Juventus (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La otra variable incluye al Paris Saint Germain, entidad que está teniendo inconvenientes para prolongar el vínculo con Kylian Mbappé. Además, Ronaldo cuenta con el visto bueno de Neymar, la otra gran estrella del equipo: “Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”.

En esta negociación el nombre que sale a escena es el de Mauro Icardi, quien en varios mercados de pases fue vinculado con la Juve. El goleador argentino conoce muy bien el Calcio, ya que jugó en Sampdoria e Inter.

