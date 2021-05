De Gea escondió en su toalla un papel con los secretos de todos los pateadores, no atajó ningún penal y la estadística negativa que arrastra se hizo viral

No le sirvió: De Gea estudió a los futbolistas del Villarreal pero no pudo atajar ni un penal

Villarreal se quedó con la gloria en la final de la Europa League que se disputó en Gdansk y el gran héroe del Submarino Amarillo fue Gerónimo Rulli, quien detuvo el último penal de la serie a su colega David De Gea. El arquero del Manchester United falló el remate definitivo y dejó escapar la posibilidad del título internacional para los suyos. Hubo un detrás de escena con la idea frustrada de su entrenador, un papel que no sirvió y una estadística terrorífica.

Fueron 21 penales seguidos que se convirtieron antes de que errara el portero español. Todos los jugadores de campo de ambos conjuntos más el argentino Rulli acertaron. De Gea, sin embargo, no pudo ante la figura del ex Estudiantes de La Plata. “Pasas por todos los escenarios, por supuesto, y se me pasó por la cabeza en la preparación del partido, pero confiábamos en David y estábamos preparados. Todo puede pasar en una tanda de penales. Me quedé con el portero que jugó todo el partido”, argumentó Ole Gunnar Solskjaer, DT de los Diablos Rojos, al ser consultado por la posibilidad de reemplazar a De Gea por Dean Henderson, el suplente, antes de la tanda.

El estratega de los ingleses explicó que estaban preparados porque De Gea había estudiado a los ejecutores del Villarreal. Así lo aclaró una imagen de la toalla con la que se secaba y tenía pegada un papel donde estaba anotado a qué lugar solían rematar los futbolistas del Villarreal. Así es que en su lista figuraban Mario Gaspar, Raúl Albiol, Daniel Parejo, Paco Alcácer, Francis Coquelin y Moi Gómez a la derecha (R de right, derecha en inglés); y Pau Torres, Gerard Moreno, Alberto Moreno y Raba a la izquierda (L de left, izquierda en inglés). De muy poco le sirvió al ex Atlético Madrid haber hecho los deberes...

Rulli ejecutó, convirtió, le atajó a De Gea y le dio el título al Villarreal

Probablemente el canterano Henderson hubiera sido mejor opción para el United e incluso el argentino especialista en penales Sergio Romero, que está a punto de quedar libre y no fue convocado para esta cita, seguramente hubiera sabido llevar mejor la situación. Es que la estadística de De Gea es tremenda: lleva 5 años sin detener una pena máxima.

La última vez que el español evitó un tiro desde los 12 pasos fue en la semifinal de la FA Cup 2016 frente al Everton ante el belga Romelu Lukaku. Luego de eso, a De Gea le ejecutaron 40 tiros y no pudo desviar ninguno. En la próxima definición Solskjaer se pensará dos veces mantenerlo en el arco.

Quien lo respaldó en las redes sociales a De Gea fue su ex compañero Marcos Rojo, que actualmente milita en Boca Juniors y también conoce a Rulli por su pasado pincharrata. “Sos un grande hermano” y “Siempre con vos hermano”, fueron las dos dedicatorias del defensor argentino en sus historias de Instagram para el guardameta de 30 años.

