La despedida del Mudo Vázquez entre lágrimas que emociona a Sevilla

Fueron cinco años maravillosos los que vivió el mediocampista Franco El Mudo Vázquez en tierras andaluzas. El argentino llegó a convertirse en uno de los referentes del plantel, ganándose el corazón de los aficionados sevillistas a base de buenos rendimientos y una conducta intachable dentro y fuera del campo.

Pero llegó el final. El ex Palermo de Italia acaba su contrato con la institución rojiblanca el próximo 30 de junio y se marchará en busca de nuevos horizontes. Pero antes, eligió sentarse frente a los micrófonos para protagonizar un emotivo discurso de despedida.

El futbolista de 32 años se presentó ante la prensa y sacó una carta que recitó en medio de un mar de lágrimas: “Queridos sevillistas ha llegado el momento de decir adiós a la que fue mi casa durante cinco años”, comenzó.

Franco Vazquez abandonará el Sevilla tras cinco años en la institución (Reuters)

“Hemos pasado momentos difíciles y otros no tanto, con la tranquilidad de haber dejado todo. Por supuesto que a mi manera, mi forma de ser y entender este juego. Siempre he tratado defender este escudo al máximo. Gracias por los aplausos, por el apoyo, también por los murmullos. Me ha ayudado a ser mejor jugador y a tener los pies en la tierra”, continuó.

“Me voy con la conciencia tranquila de haber sido buena persona, humilde y trabajadora. Los principios que me inculcaron mis padres y que llevo conmigo siempre. Me hubiese gustado verlos y sentir el calor del Ramón Sanchez-Pizjuán por última vez. Volveré como un aficionado más. Gracias al presidente y a Monchi por vivir el Sevilla desde dentro”, sentenció.

A pesar de no contar con la regularidad que supo tener años anteriores, Vázquez continuaba siendo una pieza clave dentro del plantel de Julen Lopetegui, que aún sin público del que pudiera despedirse en el estadio, le dio la oportunidad de jugar sus últimos minutos en el último partido liguero ante el Alavés.

El centrocampista argentino se despidió con un emotivo video en su cuenta de Instagram (Efe)

Horas después de enfundarse por última vez la camiseta del Sevilla, el argentino utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo video de su trayectoria como jugador rojiblanco, disputando 198 partidos, marcando 26 goles y dando 19 asistencias. Entre sus palmarés, se marcha con una Europa League en su vitrina.

“Sevilista hasta la muerte. Eternamente gracias por estos cinco años que hemos pasado juntos. Ha sido un placer jugar, defender y hacer historia con esta camiseta”, escribió junto al video. Unas palabras con las que se ganó el reconocimiento de sus amigos.

“Que pedazo de jugador, pero que gran persona. Un placer haber jugado con vos”, escribió su compatriota el Papu Gómez, quien llegó al equipo durante esta temporada. “Increíble, amigo. Cuánta clase, cuánta magia. Jugate algo Mudi, lo mejor siempre para vos”, le respondió Lucas Ocampos.





