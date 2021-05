La contundente declaración de Lautaro Martínez sobre su continuidad en Europa

Después de que estallara la bomba del inminente fichaje de Lautaro Martínez por el Atlético Madrid, el propio futbolista realizó declaraciones que dejaron un poco más tranquilos a los fanáticos del Inter de Milán. Es que uno de los goleadores del flamante campeón de la Serie A está en carpeta de varios gigantes europeos y Diego Simeone habría posado los ojos en su compatriota.

Fue el ex jugador interista Nicola Ventola el que ventiló que “Lautaro Martínez irá al Atlético Madrid. Dicen que está hecho. Bien pagado, dicen”. Cuando todavía restan compromisos esta temporada en la liga italiana, el delantero argentino desmintió rumores y aseguró que se ve aún más tiempo en suelo milanés.

“Siempe digo que estoy muy feliz de estar en el Inter y más después de haber conseguido este Scudetto que hacía tanto que no conseguíamos. Hoy estamos viviendo un momento increíble. Estoy muy contento de estar aquí y también mi familia. No puedo pensar en otra cosa que no sea quedarme aquí ”, aseveró en diálogo con Sky Sports el bahiense que convirtió 16 tantos para el elenco dirigido por Antonio Conte en la actual campaña.

¿Renovará con el Inter o vendrá a buscarlo algún gigante europeo? (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Sin embargo el mercado de pases todavía no se inició y los movimientos recién empezarán a registrarse a partir de junio. El contrato de Lautaro vence a mediados de 2023 y en Italia se habla de su posible extensión de vínculo: “De todo lo que venga después, sea renovación o la cláusula, ya se encargará mi representante”. Y añadió: “Es cierto que estuve cerca de irme al Barcelona porque hablé con Messi, pero nada. Después hice un cambio cuando pasó todo esto y decidí quedarme aquí”.

Mentalizado en los últimos encuentros de la temporada, con la visita a la Juventus en Turín, el ex Racing de Avellaneda expresó: “Tras 9 años que llevaban venciendo, será importante jugar este partido con el Scudetto por haber estado esos 9 años ganando ellos y nosotros 10 ú 11 sin conseguirlo. Además habíamos perdido una final y era importante conseguir algo este año. Conseguimos el Scudetto y será importante ir allá y poder jugar este partido con el 19° Scudetto”.

A Lautaro y todo Inter le había quedado la espina por la derrota en las semifinales de la Copa Italia en las que la Vecchia Signora se impuso en el global por 2-1 con el doblete de Cristiano Ronaldo (el argentino había adelantado al Neroazzurro). La Juve necesita ganar para mantenerse con chances de clasificarse a la Champions League antes de definir la final de la Copa Italia contra el Atalanta pero el Inter quiere arruinarle sus planes en una nueva edición del Derby de Italia.

