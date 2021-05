Dónde le gustaría retirarse y la indirecta por su salida del Barcelona: las confesiones de Luis Suárez

Luis Suárez habló de su retiro y recordó lo que dijeron cuando se fue del Barcelona (Reuters)

A diferencia de lo que ocurrió a finales de la temporada pasada, cuando su nombre era uno de los apuntados para salir del equipo donde había jugador por espacio de seis años, el presente le sonríe a Luis Suárez. El delantero dejó el Barcelona en medio de un cruce con el ex presidente Bartomeu y con el entrenador Ronald Koeman para mudarse al Atlético Madrid. Hoy, a dos fechas del final de la liga, está a un paso de volver a gritar campeón.

Con 19 tantos en La Liga, varios de ellos decisivos para el equipo que dirige Diego Simeone, el uruguayo dio una entrevista y se refirió al significado que tuve haber elegido al Aleti como su destino tras su salida del club catalán. “A uno le gustan los desafíos. Y venir aquí era un desafío muy grande para mí por muchas cosas. El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes, o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel”, analizó Suárez en diálogo con la revista Club de Deportistas.

“Eso te genera un desafío a nivel individual que hace que, al llegar al Atlético, uno quiera seguir demostrando que por algo está en la élite del fútbol, que por algo he estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy. Y lo viví como un gran desafío y con muchísima ilusión. Para nada estoy arrepentido, al contrario, ilusionado y con muchas ganas de seguir demostrando”, agregó el atacante que se despidió del Barcelona como el tercer máximo goleador en la historia del club.

Luego de despedirse de su amigo Lionel Messi, la oferta del Atlético Madrid sedujo a Suárez porque lo invitó a jugar en un equipo con aspiraciones. A pesar de la temprana eliminación de la Champions League, los Colchoneros son líderes con 80 puntos y cuando restan dos jornadas, aventajan al Real Madrid por dos puntos y al conjunto culé por cuatro unidades. “Trabajamos mucho en el campo para recibir ese reconocimiento como grupo y para conseguir las cosas, pero a nivel individual que la gente te lo reconozca es algo muy lindo”, dijo el goleador charrúa en relación a su expectativa por volver a jugar con público en los estadios de cara a la definición del campeonato.

Messi y Suárez, dos grandes amigos que dejaron de jugar juntos en Barcelona (Reuters)

Más allá de referirse a su presente, Suárez también dio señales de lo que quiere para el futuro de su carrera. Y en relación a su retiro, el atacante de 34 años y que anotó más de 430 goles en su carrera, indicó que el final de su trayectoria estaría luego del Mundial de Qatar 2022. “Mi deseo es poder jugar el Mundial de Qatar y ya después uno debe darse cuenta de que le llega la hora. Primero por edad y luego por la gente joven que viene detrás, que tengan la posibilidad. Llegado el momento, uno tomará la decisión apropiada, aunque asumir eso le cuesta mucho a un jugador, pero lo llevo trabajando mucho tiempo”, explicó.

Además, Suárez confirmó que hay un país, fuera de Europa, en el que le encantaría jugar, pero que no sabe si tendrá tiempo para darse el gusto de hacerlo antes de colgar los botines. Ese lugar sería Estados Unidos, pero el tiempo pasa y no sabe si podrá lograrlo. “Hace dos años, cuando jugaba en el Barcelona, te hubiera dicho que allí. Pero después se van dando circunstancias. Y ahora que estoy aquí y estoy feliz, te planteas jugar un par de años más, seguir demostrando. Y después, llegado el momento, te llega otra opción y tienes que tomar decisiones. En realidad, es difícil. Me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe”.

Este domingo, el Atlético Madrid recibirá en el Wanda Metropolitano al Osasuna. Sí el equipo de Simeone se queda con los tres puntos, y el conjunto de Zinedine Zidane no supera al Athletic Bilbao en su visita al País Vasco, Suárez festejará otro título de liga.

SEGUIR LEYENDO: