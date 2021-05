La sorprendente frase de Neymar sobre Cristiano Ronaldo que puede anticipar el pase del año

Neymar enfrentó a Cristiano Ronaldo cuando ambos estaban en La Liga de España (Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)





Neymar renovó su contrato por tres temporadas y estará ligado al París Saint Germain hasta 2025. En un marco complejo, en el que se vinculaba al astro brasileño con un posible regreso al Barcelona para compartir el vestuario con Lionel Messi, el club francés oficializó la continuidad de su estrella.

El acuerdo con el delantero paulista, de 29 años, abortó todos los rumores de su regreso a la entidad catalana como una estrategia para asegurar la continuidad de La Pulga en el Blaugrana.

“Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo”, había dicho en su momento Ney, cuando todavía no tenía definido su futuro. Sin embargo, en las últimas horas el brasileño modificó su discurso: “¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”.

En este contexto, CR7 advirtió que no continuará en la Juventus si el equipo no consigue la clasificación hacia la Liga de Campeones. Además, desde la directiva de la entidad del norte italiano entienden que su partida sería la opción más viable por las pérdidas económicas que generarían la ausencia de la Vecchia Signora en la Champions y el astro lusitano cuenta con un salario anual de unos 27 millones de euros.

Ante este escenario, el PSG y el Manchester United se presentan como posibles destinos de la leyenda de Portugal. El ostentoso proyecto del club parisino es una tentación para el goleador lusitano, aunque sus años gloriosos en el conjunto británico podrían terminar de inclinar la balanza en su decisión.

En declaraciones brindadas al medio francés GQ, Neymar aseguró además que su próximo desafío estará en Qatar 2022. “Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. Pero también quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 30 años y tengo una buena carrera, a nivel personal”.

La permanencia del ex Santos en el PSG espera ser convincente para el próximo objetivo de la institución: la prórroga del vínculo con Kilyan Mbappé, que caducará en 2022.

El club parisino celebró la renovación de su delantero en sus redes sociales con un video acompañado del hashtag #NeymarJr2025. De esa forma, produjo un impacto positivo entre sus fanáticos después de la eliminación ante Manchester City en las semifinales de la Champions League.

“Estoy muy feliz de quedarme en París. La verdad es que estoy muy contento de quedarme aquí muchos años, de participar en el proyecto del club, de ganar títulos, de hacer realidad nuestro mayor sueño que es la Champions. Por eso estoy feliz de quedarme en el club, de ser parte de su historia y de extender mi contrato”, aseguró Ney en la presentación de su extensión del vínculo en la web oficial de la institución. “El PSG ha crecido mucho desde mi llegada. Es un club más respetado. Formamos parte de los cuatro mejores equipos de la Champions por segundo año consecutivo”, agregó.

El futbolista del seleccionado brasileño llegó al combinado de la capital gala procedente de Barcelona a mediados de 2017 mediante del pago de 222 millones de euros. Desde entonces disputó 112 partidos oficiales, anotó 85 goles y ganó diez títulos locales con el siguiente detalle: tres Ligue 1 (2018, 2019 y 2020), dos Copas de Francia (2018 y 2020), dos Copas de la Liga (2018 y 2020) y tres Supercopas de Francia (2019, 2020 y 2021).

En el plano internacional, Neymar disputó la única final de PSG en la historia de la Liga de Campeones, que perdió el año pasado a manos del Bayern Múnich en Lisboa. “Está la afinidad que he creado con el club, el trabajo que hacemos a diario, los jugadores que hoy están en la plantilla y un excelente entrenador que sin duda nos ayudará. Todas estas cosas te hacen creer aún más en el proyecto”, concluyó Neymar.

Según publicó el sitio Sport hubo dos razones por las cuales el ex Barcelona optó por continuar en Francia. La primera, es que el PSG es uno de los pocos clubes que puede comprometerse a pagarle un salario superior a los USD 30 millones por año. La otra son los fichajes que le aseguraron.

Ambos refuerzos están apuntados para junio de este año y llegarían como agentes libres. El gran sueño es el de Lionel Messi, quien aún no ha renovado su vínculo con el cuadro catalán y es pretendido también por el Manchester City. El astro argentino compartió equipo con Ney en el Barcelona entre 2013 y 2017, tiempo en el que junto a Luis Suárez conformaron uno de los mejores tridentes ofensivos de la historia y ganaron la Champions League 2015.

El otro fichaje apuntado es el de Sergio Ramos, quien no seguirá en el Real Madrid al término de esta temporada y buscará suerte en otro destino. Al parecer el futuro del zaguero está en París, pese a que este martes Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, evitó hablar de su arribo: “No voy a contestar a esa pregunta porque cualquier cosa que diga será malinterpretada y sacada de contexto, no quiero que se saque ninguna situación contraproducente para mi club”.

