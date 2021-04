Un Marcelo Bielsa pocas veces visto en el Leeds: tuvo un ataque de risa en plena conferencia de prensa

Bielsa estallado de risa en conferencia de prensa de Leeds

No es para nada habitual ver a Marcelo Bielsa reírse en su ámbito laboral. Siempre suele estar serio y concentrado en partidos, entrenamientos y encuentros con la prensa. Pero eso ha cambiado en los últimos días. Después de esas carcajadas que soltó tras vencer al Manchester City, el DT argentino ha vuelto a protagonizar un divertido momento ante la prensa.

Ocurrió durante la conferencia virtual previa al duelo entre el Leeds United y el Liverpool de Jürgen Klopp que se disputará este lunes en el marco de la Fecha 32 de la Premier League. Un periodista quiso hacer una pregunta pero no salió como esperaba.

Bielsa no pudo evitar reírse a carcajadas porque el reportero en cuestión estaba silenciado en su conferencia de prensa. El estratega rosarino se cubrió la boca con la mano y buscó complicidad en su traductor.

“Perdón, no lo escuché”, dijo el Loco en inglés a su interlocutor, lo que generó también que el colombiano Andrés Clavijo, el hombre que trabaja como su intérprete, suelte una sonrisa. Si bien Marcelo Bielsa ya comprende el idioma y se anima a pronunciar algunas palabras, todavía elige la asistencia de un profesional para comunicarse mejor.





Algo similar le sucedió al Loco Bielsa el pasado fin de semana, cuando el Leeds United derrotó 2-1 al Manchester City de Pep Guardiola en el Etihad Stadium pese a jugar todo el segundo tiempo con un jugador menos.

Aunque reconoció la superioridad de su rival, mostró muy contento en la entrevista luego del encuentro. “Merecimos ganar, pero lo justo era que ganara el City”, declaró el técnico argentino de 65 años entre risas.

Ahora tendrá otro desafío de alto calibre: el Liverpool de Klopp. Los Reds, que vencieron se impusieron al Aston Villa en la última jornada de la liga inglesa pero vienen de quedar eliminados ante el Real Madrid en la Champions League, buscarán imponerse otra vez como en la primer jornada de este torneo, cuando derrotaron al Leeds por 4-3.

En el primer partido entre Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa, el Liverpool venció por 4-3 al Leeds (Foto: REUTERS)

“Liverpool tiene un gran poder ofensivo, sus laterales son extremos y sus extremos son delanteros centros en todos los momentos del juego. Creo que es un equipo que piensa constantemente a la hora de producir fútbol. No especulan, atacan siempre y pasan mucho tiempo atacando y no tanto defendiendo. Me gusta ver jugar al Liverpool, siempre juega de la misma manera, para mí es un gran elogio para un equipo”, dijo Bielsa sobre su próximo rival.

