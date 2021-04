El presidente de La Liga de España, duro contra Florentino Pérez y Joan Laporta por la Superliga: “Repiten tantas tonterías que la gente las termina creyendo”

La creación de la Superliga europea generó una guerra en el Viejo Continente. El ambicioso y controvertido proyecto impulsado por el presidente del Real Madrid que involucró a 12 potencias de la región se derrumbó de inmediato cuando la opinión pública puso de manifiesto su postura. La ausencia de meritocracia y la conformación de un grupo de poder económico elitista fueron las razones principales del desplome de una iniciativa que se esfumó en menos de 72 horas.

“La Superliga ha muerto”, sentenció Javier Tebas en las últimas horas en un encuentro virtual con la prensa internacional. Acompañado por los máximos responsables del Sevilla (José Castro Carmona), del Levante (Francisco Catalán), del Valencia (Anil Murthy), del Betis (Ángel Haro) y del Villarreal (Fernando Roig Alfonso), el directivo no dudó en manifestar su malestar por la postura que han tenido Joan Laporta (recientemente electo en el Barcelona) y Florentino Pérez.

“Si uno sabe que están trabajando en la clandestinidad, no creo que me sienta traicionado. Son adversarios escondidos, que ya sabía que estaban. Las declaraciones del presidente del Real Madrid, quien dijo ser el salvador del fútbol mundial, me parecen una falta de respeto”, analizó el titular de La Liga de España, sin omitir a ninguno de los factores involucrados: “Con el caso del Atlético Madrid, creo que se vieron en unas circunstancias particulares, pero no me ha gustado la postura que han tenido. De todos modos, tengo la certeza de que hoy no están en la Superliga. Así como Laporta cree que es el modelo necesario, el Atlético Madrid se ha arrepentido. Por lo tanto, habrá que analizar su forma de actuar, pero no lo voy a hacer en caliente con Miguel Ángel Gil”.

La respuesta que le dio a Infobae fue una clara muestra del conflicto interno que en el presente atraviesa la competición ibérica. Fiel a su estilo, sin medias tintas, el funcionario no dudó en expresar la batalla que podría continuar en el futuro. “Laporta cambia de opinión constantemente. Creo que el Barcelona tiene otros problemas más importantes, en lugar de defender a una Superliga que está muerta. Debería ocuparse de su economía y de sus deudas para formar un gran equipo para la temporada que viene”, subrayó.

Tanto el funcionario del Merengue, como el de la entidad catalana insisten en la creación del controvertido proyecto. En este sentido, Javier Tebas aseguró que “Florentino Pérez y Laporta no están haciendo un análisis real de la situación, porque los equipos ingleses y alemanes jamás van a jugar ese torneo”. “Es cínico pensar en ello. Los que dicen que la Superliga ayudará al fútbol, están mintiendo o están equivocados. Y dudo que Florentino Pérez se equivoque en este tema con la experiencia que tiene”, agregó.

“Repiten tantas tonterías que la gente las termina creyendo. No es verdad que los jóvenes no miran fútbol. Tampoco se trata de repartir dinero, porque eso haría que los jugadores tengan 7 Ferraris en lugar de 6. Hay que redistribuir la riqueza”, argumentó Tebas. Y continuó: “Se inventan números que no son reales. No hay tanto dinero en derechos audiovisuales en el mundo que pueda pagar lo que dicen. Es una Superliga de PowerPoint. Además, la meritocracia es fundamental. Sin dudas, la Superliga hubiera producido una pérdida de mil millones de euros por temporada para el resto de los clubes”,

Con relación a las posibles sanciones, el titular de La Liga reconoció que “todo el mundo quiere cortar cabezas”, y puso mayor énfasis en lo que podría suceder en el futuro: “Si siguen insistiendo con este proyecto tomaremos cartas en el asunto, pero no hay que correr con el tema de las sanciones. Los equipos ingleses ya fueron sancionados por sus aficionados y tuvieron que salir a pedir perdón. Ahora estamos evaluando medidas preventivas para que ésto no vuelva a suceder”.

Por otro lado, Tebas también manifestó la preocupación que le genera la postura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien “dio un discurso contundente, pero no actúa con lo que que dice”. “Muchos de los equipos que lanzaron la Superliga creen tener el apoyo de Infantino. Si él no sale a desmentirlo, voy a seguir dudando de él”, remarcó.

Finalmente, el dirigente dejó en claro que “cuando se organiza algo en forma clandestina, significa que hay algo que está mal”. “El Real Madrid y el Barcelona son lo que son gracias a La Liga y la Champions League. Incluso estuvieron de acuerdo en la reforma de la UEFA hace una semana. Lo cierto es que Florentino Pérez cree que se viene una catástrofe y la verdad que no es así”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO