Joan Laporta rompió el silencio y sorprendió con la postura del Barcelona sobre la Superliga europea en medio de la estampida de clubes

La idea de una Superliga europea duró poco tiempo a la vista de todo el mundo del fútbol. Los clubes ingleses fueron los primeros en dar un paso al costado y, hora a hora, el proyecto se fue derrumbando con la salida oficial de ocho de las doce instituciones fundadoras. De un modo u otro, todos las partes involucradas habían hecho su descargo sobre el tema pero todavía se mantenía un sugestivo silencio: el de Joan Laporta, líder del Barcelona.

El misterios se terminó y en las últimas horas el mandamás del Barcelona mostró su absoluto apoyo a la Superliga europea, mientras la lluvia de críticas solo cuentan con el paraguas de Florentino Pérez, máxima autoridad del Real Madrid y también de este nuevo certamen. “ Es una necesidad . Pero tenemos una posición de prudencia y la última palabra la tendrán los socios. Los clubes grandes aportamos muchos recursos y debemos decir la nuestra respecto al reparto económico”, declaró Laporta en conversación con TV3 mostrando una sintonía con su par del Merengue.

Una vez que aceptó que el proyecto no será posible, Joan intentó ser diplomático con las actuales autoridades del fútbol en Europa: “Debe ser una competición atractiva, basada en los méritos deportivos. Somos defensores de las ligas estatales y estamos abiertos a un diálogo abierto con la UEFA. Necesitamos más recursos para que esto sea un gran espectáculo . Creo que habrá un entendimiento”.

Por otro lado, reveló que la idea de una Superliga europea sigue de pie. “ Ha habido presiones a algunos clubs, pero la propuesta sigue existiendo . Nosotros hacemos unas inversiones muy importantes, los salarios son muy altos y se deben tener en cuenta todas estas consideraciones, teniendo en cuenta los méritos deportivos”, explicó el presidente del Barcelona que había tenido una reunión con Lionel Messi y los otros capitanes culé para debatir este tema.

Cabe destacar que las palabras de apoyo absoluto al nuevo torneo son más sorpresivas si se toma en cuenta que Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, se tomó el tiempo de mostrar su benevolencia con el club blaugrana en medio de los ataques a los demás fundadores. “Me decepcionaron todos, pero quizás menos el Barça. Hace muy poco que eligieron presidente en las urnas y hablé con Joan 2 o 3 veces. Estaba presionado por la situación. Fue algo que heredó. No fue su culpa que la situación fuera así, pero al mismo tiempo, como buen negociador, encontró una estrategia para poder salir de ella”, había opinado el dirigente esloveno.

Igualmente, el panorama no es el más esperanzador para la Superliga europea. Chelsea, Tottenham y Manchester City, aseguraron que “comenzaron los procedimientos para retirarse”. Inter advirtió que “ya no forma parte” del proyecto, Manchester United que “no participará”, Arsenal declaró que se “retiraron” de la Superliga, Liverpool que “descontinuó” los planes y Atlético Madrid que le comunicó “al resto de los clubes” su decisión de “finalmente” no adherirse al plan. Es decir, ocho de los doce informaron oficialmente que están fuera de este plan que generó grandes controversias en todo el mundo.

