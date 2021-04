La conversación entre Zidane y Del Piero que ilusiona a los fanáticos de la Juventus y preocupa al Real Madrid

El técnico francés cruzó unas palabras con Del Piero tras la victoria del Real Madrid (Efe)

Una vez más el Real Madrid demostró porque es una de las grandes potencias europeas al superar claramente al Liverpool por 3-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Tras el triunfo, Zinedine Zidane se paró frente a los micrófonos de la televisión italiana para explicar sus sensaciones.

Una vez que se estableció la comunicación esbozó una sonrisa ya que del otro lado estaba nada mas ni nada menos que Alessandro Del Piero, con quien compartió equipo en la Juventus. El italiano formó parte de la retransmisión del duelo para Sky Italia.

Fue allí que el legendario futbolista de la Vecchia Signora ofició de periodista y lanzó una pregunta que dio que hablar en el viejo continente.

Zidane estuvo vinculado a la Juventus en 2018 tras abandonar por un tiempo el banquillo merengue (Reuters)

En medio de unas sonrisas cómplices, el ex jugador italiano le preguntó si extrañaba al Bianconeri, a lo que Zizou contestó: “Siempre está en mi corazón, la Juventus siempre ha sido importante para mí, estuve cinco años en Turín. ¿Si me volverá a ver en Italia como entrenador en el futuro? No lo sé, estoy aquí por ahora. Veremos”

Ésta no es la primera vez que se vincula al técnico francés con el conjunto juventino. Las especulaciones sobre su posible llegada a Turín se produjeron después de anunciar su salida del Real Madrid en 2018 tras conquistar su tercera y última Champions League.

Finalmente, y tras un breve paso por el banquillo de Julen Lopetegui y Santiago Solari, Florentino Pérez logró convencerlo para que regrese a la entidad blanca.

Una hipotética llegada a la Juventus significaría el reencuentro entre el francés y Ronaldo (Reuters)

“Zizou tuvo unos años fantásticos con nosotros”, recordó Del Piero antes de hacer referencia a sus cualidades como entrenador: “Tuvo un crecimiento increíble. Tomó una mentalidad que es la que tenía la Juve y que tiene: dar siempre lo mejor en cada partido, cuando ganas ya piensas en la próxima carrera y cuando pierdes es un gran problema. Esto se parece un poco a lo que también vives en Madrid”.

“Lo que me gusta señalar es que, a pesar de sus éxitos como jugador y como entrenador, Zidane siempre sigue dando el peso justo a su trabajo, siempre intenta ir un paso atrás y no intenta llevarse todo el mérito, todo lo contrario. Deja mucho espacio para que los jugadores crezcan. Trabaja entre bastidores, como le encanta hacer a un gran entrenador. Sinceramente, hubiéramos apostado poco por el Real este año. En cambio, hipotecó el paso del turno con un buen juego. El domingo hay un partido muy importante, el Clásico , y él está en la carrera para ganar la Liga, así que me quito el sombrero “, sentenció.

Mientras que el conjunto merengue logró revertir su situación en esta temporada, al punto de estar peleando por la liga y la Champions, la Juventus transita un presente irregular y complejo, después de quedar afuera en octavos contra el Porto y ocupar el cuarto lugar en la Serie A a ocho puntos del líder, el Inter.





