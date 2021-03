Un ex directivo del Barcelona habló de Messi y la difícil situación financiera del club: “No había dinero para pagarles”

El ex directivo se refirió a la situación económica que se encontró cuando asumió como presidente de la Comisión Gestora (Europa Press)

Carles Tusquets, el presidente de la Comisión Gestora del Barcelona que estuvo al mando entre la renuncia de Josep Maria Bartomeu y el arribo de Joan Laporta, habló de algunas cuestiones financieras que tuvo que atravesar mientras estaba a cargo del club.

En diálogo con Radio Marca, el ex directivo aseguró que actualmente, “el tema de reducir la masa salarial es un deber que Laporta tiene que asumir inmediatamente”, y remarcó que “estamos sobrepasando lo que estipula la UEFA” .

A su vez, también fue consultado por aquella filtración del contrato del astro argentino: “No sé que pasa en el Barça que todo se filtra, es preocupante”, se lamentó.

Tusquets habló de sus declaraciones sobre Lionel Messi (Reuters)

Durante los últimos meses de Bartomeu en el cargo, y producto del arribo de la pandemia de coronavirus al planeta, se destapó una oleada de problemas económicos que su junta intentó resolver. Tras la salida, fue Tusquets el que se ocupó de dicha tarea, haciendo hincapié en la reducción salarial.

“No voy a dar nombres. Cuando llegué al cargo ya se habían iniciado las conversaciones. Me costó convencerles de que se sentarán en la mesa, pero una vez sentados todos arrimaron el hombro. No les podía pagar los emolumentos de enero. No había dinero para pagarles. No había más solución que negociar”, aseguró.

Al mismo tiempo, también se le recordó aquella declaración en la que consideró que hubiera sido bueno económicamente el vender a Lionel Messi.

“Yo no dije que era necesario que saliese del club. A mí me preguntaron si económicamente sería beneficioso y la respuesta, como economista, es que era evidente. Pero yo nunca he dicho que desease que Messi saliese del club”, señaló

Tusquets aseguró que Laporta debe hacerse cargo de las reducciones salariales (Europa Press)

“La propuesta y quien quería salir del club en ese momento era Messi. Si tiene que quedarse, tiene que hacerlo en unas condiciones favorables para el Barcelona”, afirmó el que supo ser tesorero de la junta de Josep Maria Bartomeu. Sobre Ronald Koeman reconocióque, “desde el primer momento lo apoyé. Siente los colores, se compró una casa en Barcelona y el primero que dio un paso al frente con el tema de los salarios fue él”.

Finalmente, habló del que podría ser uno de los primeros fichajes del club, el joven defensor Eric García: “Espero que se incorpore pronto al Barça. Es joven y talentoso, Guardiola apostó por él y Luis Enrique le mima”.





SEGUIR LEYENDO