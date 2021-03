Gonzalo Higuaín rompió el silencio: explicó por qué no volverá a River y apuntó contra los “machos de atrás de una computadora”

Actualmente, Gonzalo Higuaín forma parte del Inter Miami de Estados Unidos (Foto: Reuters)

“Ya la vuelta a Argentina, con todo el cariño y respeto que le tengo a River, no se va a dar. Tengo 33 años y veo mi futuro acá. Voy a disfrutar lo que es jugar al fútbol en esta liga y después ya está”. Gonzalo Higuaín terminó con los interrogantes y las expectativas que se habían generado en torno a su futuro: confirmó que finalizará su carrera en la MLS de Estados Unidos.

“No quiero engañar a nadie. No quiero decir sí y después no se da. A River no voy a volver si no tengo todo de mí para dar. No vamos a andar dando vueltas y a vivir de especulaciones. Siempre voy a estar agradecido, voy a tener un respeto muy grande, pero no me gusta jugar con la gente y volver a no poder dar lo máximo de mí. River no se lo merece y yo tampoco”, explicó en diálogo con el programa F12 que se emite por ESPN.

“Cuando yo me fui de River, siempre soñé con volver. Pero el futuro no lo sabe uno, fueron cambiando cosas y al vivir mucho tiempo en Europa me sentí más reconocido que en Argentina. Siempre que he vuelto a Argentina jamás nadie me dijo nada malo. Al contrario, fueron solo elogios y abrazos. Ahí te das cuenta que son los machos de atrás de una computadora o cuando están en grupito. Cuando están solos, gracias por todo. Y cuando no está, es fácil, qué muerto que sos”, disparó el actual futbolista del Inter Miami de Estados Unidos. Y agregó: “En Argentina están esperando que te vaya mal, no se ponen contento que te vaya bien”.

“He visto a otro jugador errar goles fáciles y no lo han matado como a mí. Es la vara que puso uno mismo para tener esa crítica. No es por esto que no vuelvo a Argentina. Perdí la final del 2014 con Argentina, perdí la final del 2015 con Argentina, perdí la final del 2016 con Argentina, le agarra cáncer a mi mamá y en ese año meto récord de goles en Italia y me venden en 90 millones a la Juventus. Si eso no es sobreponerse a una adversidad, no sé, decímelo vos. Imaginate si no tenía espaldas para ir a jugar a River. No fue por el qué dirán de la gente. Fue porque a nivel sociedad, más allá del fútbol, hoy no estoy preparado para darle ese futuro a mi hija, a mi familia y ni a mí”, analizó.

“No voy a negar que en momentos lo he sufrido, a veces fue culpa mía de dar bola a cosas que no debería, pero en el mundo del fútbol es inevitable. Una vez me dijeron que nadie me tenía que hacer dudar de lo que logré y de lo que hice. Y uno va pensando que si le preguntar al 99,9% de la gente que jugó al fútbol o que sabe de fútbol, ninguno habló mal de mí. No sé si a veces si es por show, o para vender, o porque es fácil criticar, o lo hizo porque realmente lo sentía. Pero yo siempre digo que a mí la crítica, mientras sea constructiva, tiene todo el derecho de hacerlo si viene desde el respeto. Ya el que critica para herir, creo que no hay que darle mucha importancia”, reconoció.





Noticia en desarrollo...