Cuál será el futuro de Messi, el proyecto en la Selección y el “nuevo Redondo” que esconde el fútbol argentino: 5 frases de Javier Mascherano

El legado de Javier Mascherano es tan importante que La Liga de España lo presentó como embajador del fútbol en dicho país. El Jefecito supo triunfar con la camiseta del Barcelona entre 2010 y 2018 donde ganó 19 títulos con el equipo culé: cinco Ligas de España, cinco Copas del Rey, tres Supercopa de España, dos Champions League, dos Supercopa de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Si se trata de La Liga, imposible pensar el riesgo que corre con una posible salida de Lionel Messi en junio de este año cuando tenga la chance de quedar como jugador libre. “No lo sé la verdad. Hay variables que tendrá que pensar y ver dentro de toda esa mochila que significa ser Messi y ahí decidirá que le conviene a él. En lo profesional y lo personal. Es un jugador extraordinario y ante este tipo de situación a tres meses de ser jugador libre será un momento excepcional. No es normal que el mejor jugando del mundo esté próximo a elegir a dónde ir”, explicó Javier al respecto en charla con TNT Sports.

Además, relató cuáles son sus primeros pasos lejos del fútbol profesional y se sinceró a la hora de relatar cómo tomó la deterinación de colgar los botines. “Extraño un poco el día a día quizás. El olor a césped, entrenar un poco. Pero no en sí el jugar. Uno ya mentalmente estaba bastante agotado. Empecé a tener síntomas de que notaba todo como un sacrificio en algo que para mí era una vocación. Cada vez me costaba mas y no quise alargar la agonía de decir para que sigo haciendo esto si no es lo que siento”, relató en primera persona Mascherano.

Mascherano opinó sobre la dura decisión que tendrá Messi en junio cuando quede libre (Foto: Télam)

Y agregó al respecto al desgaste le significó vivir lejos de su familia: “Yo venia de dos años en China estando solo sin la familia. Cuando acá la posibilidad me dio mucho tiempo con mis hijos, eso también me movió. Cuando vine a Estudiantes, en mi caso yo estaba en Buenos Aires solo, la familia estaba en Rosario y se me hacía bastante pesado. Siempre vi esto como algo en conjunto donde en 20 años siempre elegí yo. En parte fue decirles que ahora le tocaba a ellos. Es un combo que todos los días vas juntado cosas que no te motivan”.

Por otro lado, explicó el proyecto que lidera dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. “Lo que estamos tratando de implementar es desarrollar más el fútbol juvenil en el Interior del país. Argentina es muy grande y muy extenso y no todos tienen la misma oportunidad. La idea es crear centro de desarrollo dentro del país que dividimos en cinco sectores. A partir de ahí con una idea de juego arranquen a entrenar de una manera que no sientan tanto el cambio de venir a Buenos Aires. La idea es que ese chico de 11 años comience a generar conceptos y a entender el juego como nos gusta”, reveló el Jefe con aspiraciones a dar mayor oportunidades a futbolistas de todo el país.

Para cerrar, recordó su paso por el Pincha y realizó una llamativa comparación al destacar a un jugador. “La verdad el mejor en mi puesto, tras haber compartido equipo con él, sería David Ayala. Es un volante central de muy buen juego, parecido a Fernando Redondo creo que sería ideal para ese fútbol”, concluyó el nuevo embajador de La Liga en charla con ESPN.

El Jefecito junto a Fernando Redondo en su presentación como embajador de La Liga (Foto: La Liga)

