David Alaba confirmó que abandonará el Bayern Múnich luego de 13 años y dejó una sutil pista sobre su futuro

David Alaba se marchará del Bayern Múnich tras 13 años en el club (foto: EFE)

Después de tanto misterio alrededor del camino que seguiría David Alaba, el mismo jugador ha decidido iluminar un poco su futuro profesional. Luego de lograr el sextete con el Bayern Múnich al ganar el Mundial de Clubes frente a Tigres de México, el austriaco reveló en conferencia de prensa que se irá del equipo alemán una vez que finalice la temporada. Lo que le resta definir es su próxima camiseta y según los rumores, el Real Madrid aparece como gran candidato.

“He tomado la decisión de probar algo nuevo. No fue una decisión fácil. Todo lo contrario. El equipo forma parte de mi corazón. El próximo club ya se verá. Pasé momentos únicos en estos trece años: el triplete, mi debut, la revalidación del triplete. No se puede describir con palabras. Fue un tiempo precioso”, explicó el defensor central en diálogo con la prensa. Y agregó sobre su determinación de partir: “Necesité tiempo, no fue una decisión fácil después de 13 años aquí. Pero necesitaba un reto nuevo. No fue por motivos financieros. Me quedan cinco, seis o siete años de fútbol y solo di vueltas a la cabeza sobre qué hacer”.

El Bayern Múnich vio venir este momento y aceleró para cerrar la llegada de Dayot Upamecano a cambio de 42,5 millones de euros desde el Red Bull Leipzig. “Un jugador con mucho potencial, fuerte a nivel físico y con una salida de balón muy buena. Aportará mucho al club, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha evolucionado a lo largo de los últimos años”, opinó Alaba sobre quien será su reemplazante por los próximos años.

El austríaco viene de cerrar el sextete al vencer 1-0 a Tigres de México (Foto: Reuters)

Los cañones de David será hacer historia en un nuevo club y todos los rumores apuntan a la capital de España. La posible salida de Sergio Ramos del Real Madrid es tema de todos los días en el Santiago Bernabéu y Florentino Pérez ya prepara un reemplazante en caso que el capitán decida finalizar su ciclo en la Casa Blanca. Varios medios afirman que el austriaco tendría listo un vínculo de cinco años y un salario total que rondaría los 110 millones de euros brutos, lo que supondría 22 millones por temporada.

Una de las respuestas de Alaba en conferencia de prensa hacen confiar en que desembarcará en el Merengue la próxima temporada. “Tuvimos unos cuantos españoles en el equipo a lo largo de los últimos años y aprendí un poquito. Mi español no es bueno, pero es suficiente para hablar en el campo”, explicó entre risas.

Pero entro de la lucha del mercado de pases nunca hay que descartar a ningún cuadro y desde la Premier League también presionan para quedarse con el zaguero multicampeón. Chelsea y Manchester City también estarían en charlas para quedarse con el futbolista que puede desempeñarse de central, lateral o hasta en sectores del mediocampo.

