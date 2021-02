De promesa postergada a estrella en el PSG: por qué la salida del Barcelona le salvó la carrera a Mauro Icardi

Icardi disfruta su presente en el PSG, pero no olvida el rechazo que sufrió en el Barcelona

El largo camino que transitan los futbolistas durante su formación para llegar al plantel profesional de cualquier club suele basarse en difíciles decisiones que pueden significar el avance o el retroceso de la carrera del individuo. Mauro Icardi no queda exento de dicha clasificación, ya que en el año 2008 se animó a irse del Barcelona en busca de nuevos horizontes; tiempo después, demostró ser una elección acertada.

El delantero argentino nació en Rosario el 19 de febrero de 1993. Muy cerca de cumplir 28 años, mira para atrás en su carrera y puede decir que vistió importantes camisetas como la de Paris-Saint Germain en la actualidad, Inter de Milan, Sampdoria y la del elenco culé. Mucho antes de que su apellido fuera conocido, Mauro vivía en las Islas Canarias representando al Unión Deportiva Vecindario y le tocó jugar un torneo con ojeadores del Barcelona presentes. Su calidad y elegancia llamaron tanto la atención que Icardi tendría su chance en una de las grandes instituciones de España.

¿Qué pasó para que el goleador no haya tenido una gran oportunidad en el Camp Nou? Luego de varios años entrenándose en La Masía, donde había sido muy bien recibido por Josep Guardiola y hasta fue goleador en las Inferiores siendo además de los futbolistas mejores pagados a su edad, el rosarino decidió emigrar a Italia una vez que se terminó su contrato. “Lo decidimos con mi representante porque el juego del Barcelona era muy diferente a mis características y optamos por cambiar al fútbol italiano, que es el que más se adapta a mí”, explicó Mauro en 2018 cuando enfrentó al Blaugrana en el grupo B de la Champions League 2018-2019.

Las inéditas imágenes de Mauro Icardi como futbolista del Barcelona

El ex representante de Icardi, en charla con Toda Pasión, también reconoció que fue la mejor elección que pudieron haber tomado. “Irse del Barcelona le cambió la vida a Mauro. Él es una creación de un trabajo de 10 años y ese paso al fútbol italiano fue determinante: estoy convencido de que sin esa decisión hoy no sería futbolista profesional. El sistema de juego del Barcelona cambió. El 9 pasó a un segundo plano. En el primer equipo Samuel Eto’o fue desplazado a la banda, David Villa fue desplazado a la banda y hasta Ibrahimovic pasó un año casi en el banco. Mauro es 9 purísimo y ellos llevaron ese sistema a todas las categorías menores”, reveló Abian Morano, quien fue reemplazado hace tres años por Wanda Icardi, su pareja y agente. Fue en tierras catalanas donde conoció a Maxi López, entonces parte del plantel, y a la postre esposo de la modelo y empresaria. Con el ex River también coincidirían en Italia. Y allí germinó el amor con Wanda.

La Sampdoria sería el encargado de cumplir los deseos del argentino: llegó cedido al cuadro italiano y, seis meses después, convenció a la dirigencia de ejecutar la cláusula de salida valuada en 400 mil euros. Mauro esperó varios años para poder regresar al Camp Nou a buscar su venganza, pero la primera vez que pisó el verde césped de Barcelona con el Inter el resultado no fue el mejor: derrota 0-2 con tantos de Jordi Alba y Rafinha. Para fortuna del delantero, al ser fase de grupos, todavía quedaba un partido en el estadio San Siro.

Corría el minuto 86, el Inter caía 1-0 con el equipo blaugrana y desaparecían las chances de pasar de fase en el mayor torneo continental. Un estadio repleto esperaba un gol que le diera esperanzas al cuadro italiano. Todo era tensión en Milan hasta que Icardi recibió un rebote en el borde del área chica de espaldas al arco, giró con gran elegancia y definió entre las piernas de Marc André Ter-Stegen. El eufórico grito rompió las reglas de la famosa ley del ex por la que normalmente los futbolistas no festejan ante un equipo que lo supo cobijar. Pero sí lo festejó, tal vez por algún resentimiento que quedó del pasado.

Icardi revivió la ley del ex anotando un gol frente al Barcelona en la Champions 2018/2019

Mauro todavía tiene hambre de gloria y el destino vuelve a ponerlo enfrente al Barcelona por octavos de final de la Champions League. El encuentro de ida de este martes será la segunda vez que al delantero le toque pisar el Camp Nou, donde buscará sacarse las ganas de romper la red en la casa de su ex equipo, que no lo puso entre sus prioridades. El cuadro francés llega como favorito a la llave aunque con Neymar lesionado y con Lionel Messi del otro lado de la vereda, nunca hay que dar al blaugrana por muerto. En ese contexto, un tal Icardi jugará un partido aparte...

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El fogoso mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi por San Valentín que revolucionó las redes sociales

El consejo de un ex compañero de la selección argentina a Messi sobre su futuro: “Si decide irse, me encantaría verlo en el City”