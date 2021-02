Se enteró de un fichaje por los medios y renunció en conferencia de prensa: escándalo en Francia con la salida de Villas-Boas del Marsella

Villas-Boas presentó su renuncia ante los periodistas y el club decidió "despedirlo" horas más tarde (Foto: Reuters)

La profunda crisis en la que está sumergido el Olympique de Marsella sumó un nuevo capítulo durante las últimas horas: el reconocido entrenador André Villas-Boas renunció a su cargo en la conferencia de prensa que realizó para expresar su indignación con el arribo de Olivier Ntcham como refuerzo.

El DT portugués se presentó ante los periodistas para hacer un crudo descargo y anunciar que dejará el puesto que asumió en mayo del 2019: “La ventana de fichajes terminó con la llegada de un nuevo jugador (Olivier Ntcham). No fue una decisión que tomé yo, no tengo nada que ver. Lo supe por la prensa por la mañana cuando me desperté. Este es precisamente un jugador al que le dije que no. Nunca fue un jugador que estuvo en nuestra lista. Terminó viniendo y yo no estaba al tanto”.

La atención a los medios estaba pautada como antesala del duelo que mantendrá el Marsella ante el Lens mañana por la 23ª fecha de la Ligue 1. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un evento que recorre el mundo: “Me desperté y miré el sitio que es el número 1 en Francia en noticias de OM y que anunció esta información. Por eso, presenté mi renuncia sin querer nada de OM. No estoy de acuerdo con la política deportiva”.

Ntcham es un mediocampista de 24 años que se inició en el Génoa de Italia y viene de jugar en el Céltic de Escocia. Su contratación a préstamo hasta el final de la temporada fue anunciada ayer por la cuenta oficial en Twitter del club francés, pero al parecer Villas-Boas no estaba al tanto de la negociación.

Pero el escándalo no terminó acá. La particularidad del caso es que el Marsella informó horas después de la conferencia que habían tomado la determinación de “despedir” al DT: “Esta decisión se ha hecho inevitable dada la reciente repetición de acciones y actitudes que perjudican gravemente a la institución. Los comentarios realizaros hoy en rueda de prensa respecto a Pablo Longoria, director general encargado del fútbol, son inaceptables”.

“Tome la decisión de presentar mi renuncia. No quiero dinero del Marsella. Solo quiero irme por una diferencia con la política deportiva. Es una lástima que estemos llegando a este punto”, advirtió Villas-Boas apuntando contra Longoria, pero sin mencionarlo.

Marsella marcha en la 9ª colocación en la Ligue 1, a cuatro puntos de las posiciones que entregan boletos a los torneos internacionales. Pero el contexto institucional es más que delicado: el fin de semana un grupo de ultras atacó al centro de entrenamiento con el objetivo de lograr la renuncia del presidente Jacques-Henri Eyraud y su comisión directiva. En ese feroz ataque fue agredido el defensor español Álvaro González. “Son imágenes absolutamente escandalosas. No son simpatizantes los que vemos. Son prácticas deshonestas. No podemos permitirnos, por el motivo que sea, este tipo de actos. No podemos aceptar estas imágenes en la República. También es la imagen de Francia. Cuando hablamos de fútbol y de grandes clubes, también es la imagen de Francia a la que nos referimos”, denunció el portavoz del gobierno Gabriel Attal en BFMTV sobre este tema.

Un grupo de ultras intentan entrar a la fuerza al centro de entrenamiento del Marsella

Villas-Boas aseguró que su partida, de todos modos, no tiene nada que ver con esos graves incidentes que ocurrieron el fin de semana. Al mismo tiempo, se hizo cargo del mal presente deportivo: “Esos resultados son culpa mía, pero no puedo decir lo mismo de otras cosas. Estoy muy enfadado, ni en mis peores pesadillas esperaba estar en esta situación. Cuatro derrotas consecutivas no me había pasado en mi carrera”. El DT ya había amagado días atrás con su salida, aunque la decisión se vio impulsada con este fichaje sorpresivo.

El portugués de 43 años es todo un emblema del fútbol europeo. Dio el salto a las grandes ligas al lograr la Copa UEFA del 2011 con el Porto, club con el que obtuvo otros tres títulos locales. Eso le permitió sumar experiencias en Chelsea (2011/12), Tottenham (2012/13), Zenit de Rusia (2014-16) y Shanghai SIPG de China (2016-17).

