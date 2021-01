El partido de Messi ante el Rayo Vallecano: gol clave, jugada maradoniana y nuevo récord en Barcelona

El partido de Messi contra Rayo Vallecano

Lionel Messi, que venía de cumplir la sanción de dos partidos por su expulsión en la final de la Supercopa de España contra el Athletic Bilbao, volvió a ser una pieza fundamental para que el Barcelona le gane a Rayo Vallecano y avance a los cuartos de final de la Copa del Rey. Si bien no tuvo un partido brillante de los que él suele realizar, La Pulga convirtió el tanto del empate que le permitió al conjunto culé reaccionar en el peor momento debido el gol de Francisco García a los 18 minutos del complemento.

A partir del gol del capitán del culé a los 25′ del segundo tiempo, el Barcelona fue con todo en búsqueda de otra conquista más que le permita evitar el alargue. Y así fue como De Jong logró el 2-1 final a falta de diez minutos y pudieron celebrar el pase de ronda, en una Copa del Rey particular y con resultados sorprendentes y con eliminaciones tempraneras como las del Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Lionel Messi celebra su gol ante el Rayo Vallecano por la Copa del Rey (REUTERS/Sergio Perez)

Desde el comienzo del partido, Lionel Messi sufrió la marca del rival. Recién a los 20′ probó con un remate que terminó en las manos del arquero, mientras que a los 38′ realizó una buena jugada pero el pase hacia atrás no logró el objetivo esperado. El partido en general no fue de los mejores, pero La Pulga nunca dejó de intentar. En la primera etapa prácticamente se paró en posición de volante central debido a que la pelota no le llegaba y bajaba para tener más contacto con la misma. En el complemento, pudo adelantarse unos metros más y tener situaciones de gol.

A los dos minutos ya estrelló un tiro libre en el travesaño, desde un ángulo muy complicado. Luego, un remate por arriba, hasta que llegó el gol del empate que se originó tras un pase filtrado de De Jong para Griezmann, con una defensa del Rayo Vallecano adelantada, y luego del toque del francés a la derecha, el argentino sólo tuvo que empujarla sin el arquero.

Un par de minutos después, envió un gran pase para Jordi Alba, quien terminó asistiendo a De Jong. Pero la mejor jugada personal del partido de Lionel Messi llegaría con el tiempo cumplido: una apilada de baby fútbol espectacular dentro del área, al mejor estilo de Diego Maradona, que mereció ser gol pero salió apenas desviada.

Rayo Vallecano vs Barcelona

El partido récord

Con este encuentro ante el Rayo Vallecano, Lionel Messi se transformó en el futbolista con más partidos de Copa del Rey de la historia del Barcelona. Suma 76 partidos y superó los 75 de Josep Samitier, más atrás aparece Andrés Iniesta con 73 apariciones.

La Pulga está a solo 13 juegos de ser el futbolista con más partidos oficiales en la historia del Barcelona, lugar de privilegio que le pertenece a Xavi con 767 partidos oficiales contra los 754 del argentino.

Si solo se cuenta La Liga, la distancia es solo de tres partidos: 505 de Xavi frente a los 502 de Messi, mientras que si sólo se suma Champions League la diferencia es más grande: 157-147. Este número sólo será superado si La Pulga renueva su contrato con el Barcelona.

Seguí leyendo:

El ranking más polémico: Diego Maradona y Dennis Rodman, en el top 5 de los “grandes deportistas que trajeron el infierno a la tierra”

El noble gesto de Marcelo Bielsa con el entrenador que acababa de derrotar que se volvió viral

Profundo dolor en el deporte por la muerte del tenista Ignacio Tejeda a los 17 años

Sebastián Domínguez describió cómo fue su embarazosa experiencia marcando a Riquelme y Messi