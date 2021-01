Salen a la luz detalles inéditos del encontronazo entre Cristiano Ronaldo y Van Nistelrooy que cambió por completo la carrera del portugués

Según Rio Ferdinand, un cruce con Ruud Van Nistelrooy le cambió la carrera a Cristiano Ronaldo (Credit: Shutterstock)

Tras sorprender a Sir Alex Ferguson en sus inicios con la camiseta del Sporting Lisboa, la dirigencia del Manchester United no lo dudó y apostó por la incipiente figura de Cristiano Ronaldo. El joven luso desembarcó en un plantel plagado de estrellas, donde una de las principales armas del equipo era el infalible goleador holandés Ruud Van Nistelrooy. Juntos compartieron tres temporadas y ganaron una FA Cup y una Copa de la Liga.

Rio Ferdinand, emblema de los Diablos Rojos en esa época, en diálogo con el medio inglés BT Sports brindó detalles de un encontronazo que mantuvieron un joven CR7 y el goleador de los Países Bajos, el cual provocó un click en la cabeza del ahora futbolista de Juventus.

El centrodelantero, durante una práctica, se quejó de los amagues constantes de Cristiano Ronaldo y su obsesión por hacer malabares con el balón. Delante de todos puso en duda sus cualidades para estar en el United y lo mandó al circo.

“Ruud (Van Nistelrooy) era el hombre del United en ese momento. Fue el que marcaba todos los goles. Ronaldo tenía el balón desviado y hacía trucos y Ruud corría en el área, Ronaldo no pasaba y Ruud se volvía loco, gritando. ‘Debería estar en el circo, no debería estar en la cancha’ , dijo Ruud delante de todos. Ronaldo se molestó y enojó. ‘¿Por qué me habla así?’, preguntó. A Cristiano le encantaba exhibirse con él balón, era increíblemente hábil y estaba allí para entretener a la multitud, pero las palabras de Van Nistelrooy le marcaron definitivamente”, comenzó su relato el ex defensor central de la selección inglesa.

Cristiano Ronaldo y Ruud van Nistelrooy compartieron plantel en Manchester United y Real Madrid (Credit: Shutterstock)

Según Ferdinand, este altercado que mantuvieron en una práctica marcó un antes y un después en la incipiente carrera del oriundo de Madeira. “Ese altercado fue clave”, remarcó el ex futbolista, quien aseguró que el Bicho llegó a Manchester siendo un niño y que se marchó siendo todo un hombre. En la temporada 2009-10 recaló en Real Madrid para convertirse en un Galáctico y nuevamente compartió equipo con Van Nistelrooy.

“Algunos niños se habrían hundido y perdido la confianza. Algunos habrían seguido haciendo lo mismo, pero Ronaldo sabía que Ruud podría tener razón y luego todo se convirtió en números, estadísticas, goles”, señaló. Además, aseveró que la mentalidad de Cristiano es la más fuerte que haya visto a lo largo de su carrera.

A sus 35 años, los números de su carrera hablan por sí solos, ya que marcó un total de 760 goles: 102 en Portugal, 5 en Sporting Lisboa, 118 en Manchester United, 450 en Real Madrid y 85 en Juventus. En sus vitrinas también ostenta cuatro Balones de Oro.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Investigan a Cristiano y Georgina tras ser acusados de romper las restricciones en medio de la pandemia: el video de la discordia

Una cena romántica, un ramo de flores y una foto juntos: los tiernos detalles de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodriguez por su cumpleaños

El “permitido” de Cristiano Ronaldo en su estricta dieta de los seis platos