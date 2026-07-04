Gobierno Petro radicará reforma tributaria el 20 de julio y la llevará a la mesa de empalme

Germán Ávila afirmó que la iniciativa busca aumentar los ingresos del Estado y garantizar la estabilidad fiscal. El Gobierno entrante decidirá si la adopta o la rechaza. EFE/ Presidencia de Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro presentará una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento el próximo 20 de julio, a pocas semanas de entregar el poder a la administración de Abelardo De La Espriella.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el proyecto será radicado ante el nuevo Congreso y que sus cifras serán compartidas durante el proceso de empalme.

Aunque el contenido completo del articulado todavía no se conoce, el jefe de la cartera económica explicó que la propuesta tendrá como propósito aumentar los ingresos del Estado y garantizar la estabilidad fiscal del país. La iniciativa también buscará asegurar recursos para mantener los programas impulsados por el Gobierno saliente.

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La información publicada por Revista Semana señala que el proyecto llegará al Congreso apenas unas semanas antes de que Gustavo Petro deje la Casa de Nariño, el próximo 7 de agosto. El nuevo Gobierno, sin embargo, podrá decidir si respalda, modifica o desconoce la propuesta una vez asuma funciones.

“Nosotros vamos a presentar el próximo 20 de julio una propuesta de ley de financiamiento con el propósito de que mejoren los ingresos para el Estado, con el objetivo de garantizar la estabilidad fiscal del país”, manifestó Ávila.

El ministro agregó que las cifras, los detalles fiscales y la estructura de la iniciativa serán entregados a la comisión de empalme del Ministerio de Hacienda, encargada de trasladar la información financiera al equipo del presidente electo.

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FOTO DE ARCHIVO: El Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Germán Ávila, habla durante una rueda de prensa en el Banco Central de Colombia en Bogotá, Colombia, 31 de marzo de 2025. REUTERS/Luisa González

Gobierno dice que busca asegurar el equilibrio fiscal

Ávila defendió la presentación de la reforma como parte de la responsabilidad financiera del Gobierno actual. Según explicó, la administración considera necesario dejar una señal al Congreso sobre la falta de recursos para sostener el equilibrio fiscal de 2026 y de los años siguientes.

“Para asegurar el equilibrio fiscal del año 2026 y de los siguientes años, es necesario hacer una ley de financiamiento o reforma tributaria que garantice los ingresos que el Gobierno no ha tenido para dar continuidad a los programas”, señaló.

El funcionario sostuvo que el proyecto no obliga al Gobierno de De La Espriella a mantener la propuesta. A partir del 7 de agosto, la nueva administración podrá decidir si la adopta, la acompaña o se aparta de ella.

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Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X

La radicación se producirá el mismo día en que se posesionará el nuevo Congreso. La discusión quedará en manos de los senadores y representantes elegidos, con el Pacto Histórico como bancada mayoritaria en ambas corporaciones, según el reporte.

La iniciativa aparece pese a que, por ahora, el presidente electo no ha incluido una nueva reforma tributaria dentro de sus principales planes económicos. El equipo entrante ha concentrado su discurso en revisar el estado de las finanzas públicas y conocer las obligaciones que recibirá de la administración saliente.

Reforma aumenta tensión en el empalme

El anuncio se conoce mientras los equipos de ambos gobiernos sostienen sus primeras reuniones de transición. El proceso comenzó con diferencias entre Germán Ávila y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien coordina el empalme de la administración entrante.

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Ávila cuestionó que Restrepo llegara a la reunión con lo que calificó como “titulares de prensa” y sin información oficial suficiente sobre el estado de las cuentas públicas. El ministro sostuvo que los análisis del equipo entrante deben construirse con datos actualizados entregados por las entidades.

Por su parte, la nueva administración ha planteado alertas sobre la situación fiscal que recibirá. La presentación de una reforma tributaria en los últimos días del Gobierno Petro agrega un nuevo tema a las discusiones entre los dos equipos, especialmente porque la iniciativa podría quedar bajo responsabilidad política y administrativa del próximo Ejecutivo.

El Gobierno saliente sostiene que la ley de financiamiento es necesaria para mejorar los ingresos y dar continuidad a sus programas. La administración entrante tendrá que evaluar la propuesta y definir si coincide con el diagnóstico fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda.

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Por ahora, el articulado permanece sin conocerse. Los primeros detalles serían entregados en la comisión de empalme antes de su radicación formal ante el Congreso el 20 de julio.