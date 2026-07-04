Ataque armado en Puerto Carreño, Vichada, deja dos policías en estado delicado; agresores huyeron en moto

Ataque armado a dos policías en Vichada - crédito Colprensa

Recientemente, dos integrantes de la Policía Nacional resultaron gravemente heridos durante un ataque armado ocurrido en la mañana del viernes en jurisdicción de Puerto Carreño, Vichada.

Los uniformados realizaban un patrullaje habitual por la inspección de Casuriato cuando fueron sorprendidos por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Los policías heridos fueron identificados como los patrulleros Daniel Eduardo Simanca Pérez y Daily Heilen Hernández Pérez. Ambos lograron llegar hasta una subestación de la institución, donde fueron auxiliados por sus compañeros antes de ser trasladados a un centro asistencial de Puerto Ayacucho, en Venezuela.

La información publicada por Revista Semana señala que Simanca Pérez permanece con pronóstico reservado, mientras Hernández Pérez fue sometida a una intervención quirúrgica. Los dos continúan bajo observación del personal médico debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer quiénes participaron en el atentado y cuáles fueron las razones detrás de la agresión. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que permita atribuir el hecho a una estructura armada específica.

Ataque armado a dos policías en Vichada - crédito Colprensa

Policías fueron atacados durante un patrullaje

De acuerdo con la información preliminar, los patrulleros se encontraban cumpliendo labores de vigilancia en la inspección de Casuriato cuando aparecieron dos hombres en una motocicleta. Los atacantes dispararon contra los uniformados y huyeron inmediatamente del lugar.

A pesar de las heridas, los policías alcanzaron a desplazarse hasta la subestación, donde recibieron los primeros auxilios. Posteriormente, sus compañeros coordinaron el traslado hacia Puerto Ayacucho, debido a las condiciones geográficas y a la necesidad de recibir atención médica especializada.

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La ubicación del ataque plantea dificultades adicionales para la respuesta institucional, pues se trata de una zona apartada del país y cercana a la frontera con Venezuela. La atención de los uniformados tuvo que realizarse en territorio venezolano, donde permanecen bajo el cuidado de un equipo médico.

Después de conocerse el hecho, la Policía Nacional envió un equipo especial de investigadores con apoyo de las autoridades judiciales. El objetivo es recolectar testimonios, verificar las circunstancias del ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

Dos integrantes de la Policía Nacional resultaron gravemente heridos durante un ataque armado en Vichada - crédito Colprensa

Investigan posible participación de grupos armados

Las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con grupos armados ilegales que tienen presencia en esta zona de Colombia y obtienen recursos de actividades como el narcotráfico. Sin embargo, esa posibilidad continúa siendo materia de investigación y no se ha confirmado la autoría.

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El ataque se produjo mientras los policías realizaban tareas ordinarias de patrullaje, por lo que los investigadores también buscan determinar si los agresores conocían previamente sus movimientos o si aprovecharon el paso de los uniformados por el sector.

Hasta el momento, la institución policial no ha difundido un comunicado oficial con detalles adicionales sobre la investigación ni sobre la evolución médica de los patrulleros. Se espera que en las próximas horas entregue información sobre el operativo de búsqueda y las medidas adoptadas en la zona.

La prioridad inmediata continúa siendo la recuperación de Simanca Pérez y Hernández Pérez, mientras los equipos enviados a Vichada adelantan las labores necesarias para esclarecer lo ocurrido. El caso mantiene en alerta a las autoridades de Puerto Carreño por la gravedad del ataque y por la posible presencia de estructuras ilegales en los alrededores de Casuriato.

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Las investigaciones deberán establecer la ruta utilizada por los atacantes, identificar la motocicleta en la que se movilizaban y determinar si contaron con apoyo de otras personas. Mientras avanza el proceso, las autoridades mantienen bajo reserva varios detalles para no afectar la búsqueda de los responsables.