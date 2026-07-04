Los Pumas debutarán en el Nations Championship frente a Escocia: hora, TV y formaciones

Los Pumas se medirán ante Escocia (REUTERS/Scott Heppell)

Los Pumas disputarán este sábado su primer partido del año ante Escocia, a las 16:10 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el estreno del Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reunirá a las 12 principales selecciones del mundo a partir de 2026. El arbitraje estará a cargo del georgiano Nika Amashukeli y el partido se podrá ver por ESPN y Disney+.

El certamen, impulsado de manera conjunta por Seis Naciones y SANZAAR, enfrentará a los equipos del hemisferio norte contra los del hemisferio sur durante las ventanas internacionales de julio y noviembre. Cada seleccionado disputará seis partidos -tres como local y tres como visitante- frente a rivales del hemisferio opuesto, con un fin de semana de Finales en el Allianz Stadium de Londres para definir al campeón. El torneo otorgará además una estructura regular al calendario internacional y determinará qué hemisferio domina el rugby cada dos años.

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El entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación con dos novedades. Matías Alemanno, segunda línea surgido de La Tablada, alcanzará ante su propio público el cap número 100 con la camiseta argentina y se convertirá en el quinto jugador en lograr ese hito tras Pablo Matera (121), Julián Montoya (117), Agustín Creevy (110) y Nicolás Sánchez (104).

Los Pumas comenzarán el nuevo torneo frente a Escocia (Photo by Diego LIMA / AFP)

La otra novedad es Faustino Sánchez Valarolo, de 22 años, que ocupará un lugar en los tres cuartos ante la ausencia de Santiago Chocobares y Justo Piccardo, quienes se incorporarán al plantel la semana siguiente tras disputar la final del Top 14 de Francia. Sánchez Valarolo, surgido de Palermo Bajo y figura de Dogos XV en el Super Rugby Americas, debutó en Los Pumas el año pasado ante Uruguay en Salta.

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El pack de forwards también registra cambios por las bajas de Thomas Gallo y Pedro Rubiolo, ambos lesionados. Mayco Vivas completa la primera línea junto a Montoya, quien además liderará al equipo como capitán, y Pedro Delgado.

Alemanno formará la segunda línea con Guido Petti, mientras que Pablo Matera, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo integrarán la tercera línea. En la conducción, Gonzalo García y Tomás Albornoz conducirán el juego, con Mateo Carreras y Santiago Carreras como extremo y fullback respectivamente. Entre los suplentes figuran Matías Moroni y Bautista Delguy. Del total de los 23 convocados, siete nacieron en Córdoba, la provincia del interior con mayor representación en el plantel.

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Del lado visitante, Escocia llega con la memoria fresca de la derrota en noviembre, cuando ganaba por 21-0 y Los Pumas lo dieron vuelta para imponerse 33-24 en el Murrayfield Stadium de Edimburgo. El entrenador Gregor Townsend decidió preservar al apertura Finn Russell, ausente desde mediados de mayo por una lesión en la pantorrilla, y lo reemplazará Tom Jordan, apertura de Bristol de 27 años que debutó en la selección en la ventana de finales del año pasado. Pese a la baja de Russell, el plantel escocés cuenta con una mayoría de jugadores con experiencia internacional.

El historial entre ambos seleccionados registra 26 enfrentamientos oficiales con 13 victorias para cada lado, desde el primer cruce en 1969.

“Escocia es un equipo que me gusta mucho cómo juega. Para obtener el resultado deseado nos exige al máximo porque tienen una ambición y actitud de juego muy positiva. Suelen ser partidos abiertos, dinámicos y de mucha intensidad. Más allá de los resultados, es un placer y un desafío jugar contra ellos”, sostuvo Contepomi en conferencia de prensa.

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Este será el primero de tres compromisos que Los Pumas tendrán en julio: recibirán a Gales en San Juan el sábado 11 y a Inglaterra en Santiago del Estero el sábado 18.

FORMACIONES

Argentina: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julán Montoya (c) y Mayco Vivas. Head Coach: Felipe Contepomi.

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Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wegner, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Kyle Rowe; Kyle Steyn, Rory Hutchinson, Sione Tuipulotu (c) y Jamie Dobie; Tom Jordan y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Matt Fagerson; Scott Cummings y Jonny Gray; Elliot Millar Mils, Ewan Ashman y Pierre Schoeman. Head Coach: Gregor Townsend.

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Suplentes: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.

Hora: 16.00

TV: ESPN

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia)