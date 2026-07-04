Dumek Turbay pide al nuevo MinAmbiente destrabar el Canal del Dique: “Recuperar el tiempo perdido”

Dumek Turbay - crédito Lina Gasca-Colprensa

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió al próximo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, priorizar la reactivación del megaproyecto de restauración del Canal del Dique. El mandatario sostuvo que la obra acumula retrasos que han afectado a 19 municipios del Caribe y afirmó que el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de destrabar una intervención considerada estratégica para Atlántico, Bolívar y Sucre.

La información publicada por Revista Semana señala que Turbay recibió de manera positiva la designación del biólogo marino en el gabinete del presidente electo Abelardo De La Espriella. El alcalde destacó la experiencia técnica de Arjona y recordó que ambos trabajaron anteriormente en iniciativas vinculadas con organizaciones internacionales de conservación.

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Para el mandatario cartagenero, el nombramiento abre una posibilidad de reanudar las mesas técnicas relacionadas con los principales asuntos ambientales del Caribe. Su primera solicitud fue retomar el Canal del Dique, una obra que, según afirmó, no puede continuar frenada por trámites administrativos o discusiones ideológicas.

“Ministro, llegó el momento de recuperar el tiempo perdido con el Canal del Dique”, expresó Turbay al referirse al funcionario designado. El alcalde sostuvo que el proyecto ya cuenta con estructuración técnica, estudios previos y recursos presupuestales, por lo que pidió avanzar hacia su ejecución.

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Turbay pide destrabar el Canal del Dique

El alcalde argumentó que la restauración del corredor hídrico supera los intereses exclusivos de Cartagena. Según explicó, la intervención tiene efectos directos sobre 19 municipios y sobre las condiciones ambientales y económicas de tres departamentos de la región Caribe.

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Entre los objetivos mencionados por la administración distrital está garantizar el suministro de agua potable para las poblaciones vinculadas al canal. También se busca mantener la navegabilidad comercial de la bahía de Cartagena, una condición importante para las actividades portuarias y para la conexión del río Magdalena con el mar Caribe.

Turbay insistió en que la parálisis de las obras ha profundizado los problemas de sedimentación. Los reportes citados indican que la culminación del proyecto permitiría evitar el depósito anual de cerca de dos millones de toneladas de sedimentos en el fondo de la bahía.

La reducción de esos sedimentos también tendría un impacto sobre el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Las autoridades locales sostienen que el proyecto está diseñado para frenar el deterioro de esos ecosistemas y recuperar parte de las condiciones marítimas afectadas por los flujos de lodo.

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El alcalde agregó que la sedimentación incrementa los riesgos de inundación para las comunidades rurales ubicadas en las riberas del canal. Por esa razón, pidió que las decisiones del próximo Ministerio de Ambiente se orienten por criterios técnicos y por la necesidad de proteger la biodiversidad de la zona.

Canal del Dique - crédito ANI

Cartagena ofrece coordinación al nuevo Gobierno

Turbay afirmó que Cartagena está dispuesta a trabajar de manera coordinada con el nuevo Ejecutivo. El mandatario ofreció mantener agendas técnicas conjuntas y reactivar los espacios de trabajo institucional que permitan acelerar las decisiones pendientes sobre el Canal del Dique.

Según el alcalde, el desarrollo regional no puede seguir condicionado por demoras burocráticas cuando existen diagnósticos ambientales aprobados y recursos previstos para la obra. Su mensaje estuvo dirigido a que el nuevo ministro asuma el proyecto como una prioridad desde el inicio del Gobierno.

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La solicitud también busca que el relevo presidencial permita corregir lo que Turbay considera tiempo perdido durante la administración saliente. Aunque el alcalde valoró la trayectoria de Arjona, dejó claro que espera resultados concretos en una obra que ha generado expectativas entre comunidades, autoridades locales y sectores económicos del Caribe.

El futuro del Canal del Dique quedará así entre los primeros asuntos regionales que recibirá Fabio Arjona cuando asuma el Ministerio de Ambiente. Cartagena espera que la nueva administración avance en la restauración ecológica, la seguridad hídrica, la prevención de inundaciones y la navegabilidad de la bahía.

Para Turbay, el proyecto no debe reducirse a una agenda local. Su alcance involucra ecosistemas, municipios y actividades económicas de Atlántico, Bolívar y Sucre, por lo que pidió que el próximo Gobierno lo trate como una prioridad nacional y no como una obra aplazable.

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