Colombia

Dumek Turbay pide al nuevo MinAmbiente destrabar el Canal del Dique: “Recuperar el tiempo perdido”

El alcalde de Cartagena solicitó a Fabio Arjona priorizar una obra que afecta a 19 municipios y resulta estratégica para Atlántico, Bolívar y Sucre

Guardar
Google icon
Dumek Turbay - crédito Lina Gasca-Colprensa
Dumek Turbay - crédito Lina Gasca-Colprensa

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió al próximo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, priorizar la reactivación del megaproyecto de restauración del Canal del Dique. El mandatario sostuvo que la obra acumula retrasos que han afectado a 19 municipios del Caribe y afirmó que el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de destrabar una intervención considerada estratégica para Atlántico, Bolívar y Sucre.

La información publicada por Revista Semana señala que Turbay recibió de manera positiva la designación del biólogo marino en el gabinete del presidente electo Abelardo De La Espriella. El alcalde destacó la experiencia técnica de Arjona y recordó que ambos trabajaron anteriormente en iniciativas vinculadas con organizaciones internacionales de conservación.

PUBLICIDAD

Para el mandatario cartagenero, el nombramiento abre una posibilidad de reanudar las mesas técnicas relacionadas con los principales asuntos ambientales del Caribe. Su primera solicitud fue retomar el Canal del Dique, una obra que, según afirmó, no puede continuar frenada por trámites administrativos o discusiones ideológicas.

Ministro, llegó el momento de recuperar el tiempo perdido con el Canal del Dique”, expresó Turbay al referirse al funcionario designado. El alcalde sostuvo que el proyecto ya cuenta con estructuración técnica, estudios previos y recursos presupuestales, por lo que pidió avanzar hacia su ejecución.

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Turbay pide destrabar el Canal del Dique

El alcalde argumentó que la restauración del corredor hídrico supera los intereses exclusivos de Cartagena. Según explicó, la intervención tiene efectos directos sobre 19 municipios y sobre las condiciones ambientales y económicas de tres departamentos de la región Caribe.

PUBLICIDAD

Entre los objetivos mencionados por la administración distrital está garantizar el suministro de agua potable para las poblaciones vinculadas al canal. También se busca mantener la navegabilidad comercial de la bahía de Cartagena, una condición importante para las actividades portuarias y para la conexión del río Magdalena con el mar Caribe.

Turbay insistió en que la parálisis de las obras ha profundizado los problemas de sedimentación. Los reportes citados indican que la culminación del proyecto permitiría evitar el depósito anual de cerca de dos millones de toneladas de sedimentos en el fondo de la bahía.

La reducción de esos sedimentos también tendría un impacto sobre el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Las autoridades locales sostienen que el proyecto está diseñado para frenar el deterioro de esos ecosistemas y recuperar parte de las condiciones marítimas afectadas por los flujos de lodo.

El alcalde agregó que la sedimentación incrementa los riesgos de inundación para las comunidades rurales ubicadas en las riberas del canal. Por esa razón, pidió que las decisiones del próximo Ministerio de Ambiente se orienten por criterios técnicos y por la necesidad de proteger la biodiversidad de la zona.

El Canal del Dique será intervenido a lo largo de 115 kilómetros para mejorar la transitabilidad fluvial y promover el desarrollo regional - crédito ANI
Canal del Dique - crédito ANI

Cartagena ofrece coordinación al nuevo Gobierno

Turbay afirmó que Cartagena está dispuesta a trabajar de manera coordinada con el nuevo Ejecutivo. El mandatario ofreció mantener agendas técnicas conjuntas y reactivar los espacios de trabajo institucional que permitan acelerar las decisiones pendientes sobre el Canal del Dique.

Según el alcalde, el desarrollo regional no puede seguir condicionado por demoras burocráticas cuando existen diagnósticos ambientales aprobados y recursos previstos para la obra. Su mensaje estuvo dirigido a que el nuevo ministro asuma el proyecto como una prioridad desde el inicio del Gobierno.

La solicitud también busca que el relevo presidencial permita corregir lo que Turbay considera tiempo perdido durante la administración saliente. Aunque el alcalde valoró la trayectoria de Arjona, dejó claro que espera resultados concretos en una obra que ha generado expectativas entre comunidades, autoridades locales y sectores económicos del Caribe.

El futuro del Canal del Dique quedará así entre los primeros asuntos regionales que recibirá Fabio Arjona cuando asuma el Ministerio de Ambiente. Cartagena espera que la nueva administración avance en la restauración ecológica, la seguridad hídrica, la prevención de inundaciones y la navegabilidad de la bahía.

Para Turbay, el proyecto no debe reducirse a una agenda local. Su alcance involucra ecosistemas, municipios y actividades económicas de Atlántico, Bolívar y Sucre, por lo que pidió que el próximo Gobierno lo trate como una prioridad nacional y no como una obra aplazable.

Temas Relacionados

Dumek TurbayCanal del DiqueFabio ArjonaCartagenaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

TransMilenio: lo que dice la norma y las sanciones para quienes beban alcohol en los articulados

El consumo de bebidas alcohólicas en TransMilenio está prohibido y puede acarrear sanciones económicas

TransMilenio: lo que dice la norma y las sanciones para quienes beban alcohol en los articulados

Fundación cuestiona a Otty Patiño y señala cambio de nombre en diálogos con Segunda Marquetalia

La organización que promovió la demanda contra las negociaciones afirmó que la respuesta del Comisionado de Paz carece de sustento jurídico

Fundación cuestiona a Otty Patiño y señala cambio de nombre en diálogos con Segunda Marquetalia

Ataque armado en Puerto Carreño, Vichada, deja dos policías en estado delicado; agresores huyeron en moto

Los uniformados realizaban un patrullaje en la inspección de Casuriato cuando fueron atacados. Reciben atención médica en Puerto Ayacucho, Venezuela

Infobae

Gobierno Petro radicará reforma tributaria el 20 de julio y la llevará a la mesa de empalme

Germán Ávila afirmó que la iniciativa busca aumentar los ingresos del Estado y garantizar la estabilidad fiscal. El Gobierno entrante decidirá si la adopta o la rechaza

Gobierno Petro radicará reforma tributaria el 20 de julio y la llevará a la mesa de empalme

Petro dice que reconoció triunfo de De La Espriella para evitar violencia y llama a defender reformas

El presidente saliente afirmó que aceptó el resultado electoral para evitar hechos violentos y anticipó movilizaciones si el nuevo Gobierno afecta los derechos sociales

Petro dice que reconoció triunfo de De La Espriella para evitar violencia y llama a defender reformas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Juliana escogió a su jugador colombiano favorito y tomó partido entre Messi y Cristiano Ronaldo

Shakira pidió ayuda a gobernantes y líderes europeos para Venezuela y anunció significativa donación enfocada en los niños

Fans de Shakira de Europa y América sorprenden a la cantante con cartas emotivas por el éxito de ‘Dai Dai’: “Nos emociona hasta las lágrimas”

Santa Marta presentó la Fiesta del Mar 2026, siete días de cultura, música y tradición: Beéle, Gusi, Churo Díaz entre los artistas confirmados

Deportes

La Selección Colombia fue la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026: venció a Ghana por 1-0 en Kansas

La Selección Colombia fue la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026: venció a Ghana por 1-0 en Kansas

BC Place Vancouver, así es el estadio canadiense del Mundial 2026 que recibirá el partido entre Colombia y Suiza

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reaccionaron a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

Colombia y los octavos de final: así fueron sus experiencias en la Copa del Mundo

Con lo justo, Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026