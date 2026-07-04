Petro dice que reconoció triunfo de De La Espriella para evitar violencia y llama a defender reformas

Presidente Gustavvo Petro - El presidente saliente afirmó que aceptó el resultado electoral para evitar hechos violentos y anticipó movilizaciones si el nuevo Gobierno afecta los derechos sociales | crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa

El presidente saliente Gustavo Petro explicó que reconoció la victoria electoral de Abelardo De La Espriella para evitar que el país entrara en un escenario de violencia. El mandatario también llamó a la ciudadanía a defender los derechos sociales y las reformas impulsadas durante su administración frente al Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

La información publicada por Revista Semana señala que Petro se pronunció este viernes 3 de julio a través de sus redes sociales. Allí sostuvo que su decisión de aceptar el resultado de las elecciones presidenciales del 21 de junio estuvo motivada por la intención de evitar enfrentamientos y hechos violentos después del triunfo de De La Espriella sobre Iván Cepeda.

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“No llevaremos a mi pueblo a la violencia y la masacre de los genocidas”, escribió el jefe de Estado. Petro agregó que, si el nuevo Gobierno ataca las reformas sociales o a quienes respaldaron su proyecto político, convocará tanto a sus seguidores como a ciudadanos que votaron por De La Espriella para movilizarse en campos y ciudades.

El mandatario afirmó que la consigna para el país debe ser la defensa de los derechos sociales. Su mensaje combina el reconocimiento del resultado electoral con una advertencia política sobre la respuesta que promoverá si considera que las medidas del nuevo Ejecutivo afectan conquistas sociales o intereses populares.

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Presidente Gustavvo Petro - El presidente saliente afirmó que aceptó el resultado electoral para evitar hechos violentos y anticipó movilizaciones si el nuevo Gobierno afecta los derechos sociales | crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X

Petro llama a movilizarse en defensa de derechos sociales

Petro sostuvo que las diferencias electorales no deberían impedir una acción conjunta cuando estén en riesgo los derechos de la población. “Invitaremos también al pueblo que votó por Abelardo a salir a los campos y a las ciudades, unidos, para reclamar los derechos de la gente”, señaló en su publicación.

El pronunciamiento se produjo mientras avanzaba la primera sesión del comité de empalme entre el Gobierno saliente y el equipo del presidente electo. La reunión se desarrolló en la Casa de Nariño y estuvo marcada por un intercambio de cuestionamientos sobre la información disponible y el estado de varios sectores de la administración pública.

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que durante la primera reunión las partes sostuvieron una conversación respetuosa, pero firme. Según explicó, el equipo entrante trasladó al Gobierno ocho alertas identificadas después de varios meses de trabajo técnico.

Las preocupaciones mencionadas por Restrepo abarcan la situación fiscal, la Paz Total, la salud, la energía, la gestión del riesgo, el ICBF, las tierras y los litigios de la ANI. El futuro vicepresidente afirmó que estos asuntos pueden comprometer el futuro del país y requieren respuestas claras, información completa y transparencia.

Presidente Gustavvo Petro - El presidente saliente afirmó que aceptó el resultado electoral para evitar hechos violentos y anticipó movilizaciones si el nuevo Gobierno afecta los derechos sociales| crédito @gustavopetrourrego/IG

Empalme comenzó con cruces entre ambos gobiernos

Restrepo insistió en que Colombia debe conocer el estado real de la administración que recibirá De La Espriella. Su planteamiento generó una respuesta del coordinador del empalme del Gobierno Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila, quien cuestionó la calidad y actualización de la información reunida por el equipo entrante.

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Ávila señaló que las fuentes del proceso no pueden ser los medios de comunicación y que los datos deben proceder de canales oficiales. También afirmó que el nivel de información acumulado por el grupo de trabajo de Restrepo era “bastante deficiente”, parcial y sin la actualización institucional necesaria.

El ministro sostuvo que el trabajo adelantado durante los meses previos no era suficiente para evaluar de manera adecuada la situación de las entidades. Con esa respuesta, el primer encuentro dejó en evidencia las diferencias sobre la forma en que debe desarrollarse el empalme y sobre la base documental utilizada por el nuevo Gobierno para formular sus alertas.

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El mensaje de Petro se conoce, por tanto, en medio de una transición que comenzó con tensiones públicas. Aunque el presidente saliente afirmó que reconoció el resultado para evitar la violencia, también dejó claro que mantendrá una posición activa frente a las decisiones que pueda tomar la próxima administración.

La postura del mandatario combina dos mensajes: respeto al resultado electoral y disposición a promover movilizaciones sociales si considera que se ponen en riesgo las reformas o los derechos de la población. Mientras tanto, los equipos de empalme deberán avanzar en el intercambio de información antes de la posesión del nuevo Gobierno.

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