Koeman rompió el silencio en medio de la polémica generada por el video de Lionel Messi que se hizo viral

Ronald Koeman habló sobre la actitud de Lionel Messi

En la rueda de prensa previa al encuentro frente al Betis por la Fecha 9 de la LaLiga, la mayoría de las preguntas para Ronald Koeman tuvieron como protagonista a Lionel Messi. El DT holandés tuvo que romper el silencio en medio de las críticas y la polémica generada por esa imagen del astro argentino caminando la cancha ante el Dinamo de Kiev en la UEFA Champions League.

Messi monopolizó buena parte de la conferencia de prensa que dio el entrenador del Barça, quien aseguró que la actitud de su capitán es “muy buena” y que no entrará en el debate entorno al video en el que se lo ve displicente en los últimos instantes del partido europeo.

“Son imágenes... A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo. Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro”, respondió Koeman.

La jugada de Messi que generó críticas en el Barcelona

Además, al técnico neerlandés le preguntaron por el supuesto declive de La Pulga, que esta temporada solamente ha marcado goles de penal. Frente dicha consulta, dijo que “todavía tiene mucha calidad” y se trata de “un jugador importante en ofrensiva”.

“Sé que ha marcado de penalti, estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo. Leo es un gran jugador y le ponemos en el campo donde podemos hacer daño al contrario. Para nosotros es importante, especialmente, en ataque. Ha jugado en varias posiciones y siempre crea problemas al contrario”, insistió el entrenador culé.

En ese línea, Koeman opinó que Messi lo ve anímicamente “bien y fuerte”, aunque reconoció que “como a cualquier otro jugador, puede pasar por momentos más complicados que otros”.

Koeman reconoció que el FC Barcelona tiene que mejorar en LaLiga (EFE)

Por último, sobre el rendimiento del Barça en la liga española –sumó dos de los últimos 12 puntos en juego–, Ronald Koeman admitió que tienen que estar “siempre arriba” porque cuando no es así surgen críticas.

“Las asumo. No hay que estar obsesionado con este tema, porque la temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Estamos en un club donde pasan muchas cosas y nuestro trabajo es estar preparados para todo”, insistió.

