David Beckham busca romper el mercado: quiere para su Inter Miami a una estrella del Real Madrid

Hasta el momento, el desembarco del Inter Miami en la MLS de los Estados Unidos no está siendo como se esperaba. Aunque contrató a figuras de peso, como el mexicano Rodolfo Pizarro, al argentino Gonzalo Higuaín y al francés Blaise Matuidi, el conjunto comandado por Diego Alonso actualmente se encuentra fuera de la zona de playoffs en su primera temporada.

Ante este panorama, David Beckham, uno de sus propietarios (los otros son el boliviano Marcelo Claure, los estadounidenses Jorge y José Mas y el japonés Masayoshi Son), busca seducir a uno de los grandes referentes del Real Madrid. Según informa el diario As, el Space Boys quiere contratar a Sergio Ramos, con quien compartió plantel en las temporadas 2005/06 y 2006/07.

El ex Manchester United, Paris Saint Germain y Los Ángeles Galaxy se encuentra expectante, ya que el contrato del marcador central finaliza en junio de 2021 y aún no recibió ninguna oferta oficial del Merengue para extender su vínculo. No obstante, en España confían en que el defensor llegará a un acuerdo luego que el plantel acuerde una nueva rebaja salarial.

Sin embargo, Beckham no baja los brazos y busca convencer al futbolista de 34 años con un importante contrato y recalcándole los beneficios que tiene Miami, una ciudad que el español conoce muy bien y que es de su agrado, ya que allí viven sus amigos los músicos Alejandro Sanz y Marc Anthony.

Por otra parte, el rotativo recalca la cercanía de Florida con la Riviera Maya mexicana, una de las zonas favoritas de su pareja, Pilar Rubio, para vacacionar. También es vista con buenos ojos la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar en Estados Unidos, sumado a las facilidades fiscales que brinda este estado.

Sergio Ramos llegó al Real Madrid desde Sevilla en la temporada 2005/06 y hoy es un referente de la institución. En sus 16 años en la institución siempre ha sido titular indiscutido y ha ganado 22 títulos: 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 4 Champions League, 4 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.

