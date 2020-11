Un Real Madrid necesitado de triunfos recibe al Inter de Lautaro en la Champions League: hora, TV y formaciones

Real Madrid e Inter se enfrentan en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Ganar o ganar, no hay otra alternativa para el Real Madrid en la UEFA Champions League. El club blanco recibe al Inter de Milán en busca de su primera victoria en el Grupo B de la Liga de Campeones de Europa, donde no ha comenzado nada bien pero renueva sus ilusiones a partir del regreso al once titular europeo del futbolistas belga Eden Hazard.

Ya fue titular el sábado en la goleada ante el Huesca en LaLiga (4-1), tras un inicio de temporada que estuvo marcado por las lesiones. Hazard, que había tenido sus primeros minutos en esta campaña tres días antes frente al Borussia Mönchengladbach, marcó su primer tanto y dejó una buena actuación, asociándose con Karim Benzema y Marco Asensio.

Sus problemas físicos parecen superados y Zinedine Zidane cuenta con él para medirse al Inter en el pequeño estadio Alfredo Di Stéfano, en la ciudad deportiva del elenco merengue.

Los problemas para el técnico francés están en la defensa, donde el brasileño Éder Militao ha dado positivo por COVID-19 y su baja se une así a las de los lesionados Dani Carvajal, Álvaro Odriozola y Nacho. Pero el DT francés deberá rearmarse atrás para lograr su primer triunfo en esta Champions, tras la sorprendente derrota frente al Shakhtar Donetsk (3-2) y un empate agónico con el Gladbach (2-2).

No obstante, no será nada fácil. Se enfrentará al Inter de Antonio Conte, ex compañero de Zizou en la Juventus, que tampoco puede permitirse un descuido tras dos empates en esta edición del certamen europeo.

El Inter llega al encuentro tras empatar 2-2 con el Parma el pasado fin de semana en la liga italiana, donde marcha en sexta posición a cinco puntos del líder, el AC Milan. No atraviesa su mejor momento: han ganado solamente uno de sus últimos seis partidos en todas las competiciones y el mes pasado perdieron el Derby della madonnina.

Tanto el Inter como el Real Madrid partían como teóricos favoritos para pasar a la siguiente fase pero se encuentran ahora luchando por cada punto para evitar una debacle. La única baja sensible en el equipo italiano en la de su atacante Romelu Lukaku, que sufrió problemas musculares la semana pasada y no jugó contra el Parma.

PROBABLES FORMACIONES:

Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy – Casemiro, Toni Kroos, Fede Valverde – Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard. DT: Zinedine Zidane

Inter de Milán: Handanovic – D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni – Hakimi, Brozovic, Arturo Vidal, Young – Nicolò Barella – Lautaro Martínez e Ivan Perisic. DT: Antonio Conte (ITA)

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Estadio: Estadio Alfredo Di Stefano

Hora: 21:00 CET / 20:00 GMT

17:00 Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

16:00 Bolivia y Venezuela

15:00 Perú, Colombia y Ecuador

14:00 Ciudad de México

TV: ESPN 2

