Feria de Empleo en Soacha: el viernes 21 de agosto ofrecerán más de 3.423 vacantes, así puede postularse a los puestos disponibles

La jornada de empleo en Soacha reunirá a más de 30 empresas con ofertas laborales para perfiles operativos, administrativos, técnicos y profesionales - crédito Luisa González/REUTERS

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El viernes 21 de agosto de 2026, Soacha se convertirá en el epicentro de las oportunidades laborales para la región con la realización de la Feria de Empleo y Festival de Empleo Trabajando por el Territorio, donde se pondrán a disposición 3.423 vacantes en más de 30 empresas de diversos sectores.

La jornada, organizada por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y Colsubsidio, se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en la Plazoleta Principal del municipio (calle 13 #7-30), y está abierta a quienes buscan empleo en Soacha, Bogotá y municipios aledaños.

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La mayor parte de las vacantes corresponde a cargos operativos, pero la oferta incluye también posiciones administrativas, técnicas y profesionales con distintos requisitos de formación y experiencia. Los asistentes encontrarán opciones en áreas como:

Administración

Archivo

Digitación

Servicios generales

Construcción

Conducción

Cocina

Mensajería

Servicio al cliente

Centros de llamadas

Cobranza

Ventas

Seguridad

Producción

Bodega

Logística

Almacenamiento

Floricultura

Salud

Farmacia

Enfermería

Mantenimiento

Mecánica

Electromecánica

Servicios técnicos.

La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y Colsubsidio organizarán la Feria de Empleo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m - crédito Alcaldía de Bogotá

Feria de Empleo en Soacha: cómo participar y qué esperar

Las personas interesadas deben asistir con su hoja de vida actualizada y disponibilidad para participar en los procesos de selección que se realizarán durante la jornada. El festival permitirá que los asistentes conozcan en un solo lugar todas las vacantes disponibles, contacten directamente a los representantes de las empresas y adelanten el proceso de postulación.

Igualmente, se realizará el registro y caracterización de los participantes para facilitar futuras oportunidades de conexión laboral. La diversidad de cargos disponibles responde a la necesidad de dinamizar el empleo en la región y atender a diferentes perfiles.

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Un componente diferencial de la feria es la inclusión de vacantes dirigidas a personas con discapacidad, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso laboral para grupos históricamente excluidos. Las empresas participantes han hecho explícito su interés en recibir postulaciones de personas pertenecientes a esta población, así como de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.

Los asistentes a la Feria de Empleo en Soacha deberán llevar la hoja de vida actualizada para postularse y participar en procesos de selección durante la jornada - crédito Luisa González/REUTERS

Para aprovechar al máximo la Feria de Empleo en Soacha, se recomienda:

Asistir puntualmente y con hoja de vida actualizada.

Preparar una breve presentación personal.

Consultar las áreas de interés y postularse a los cargos más afines a su perfil.

Estar abierto a entrevistas, pruebas y procesos de selección inmediatos.

Consultar los canales oficiales sobre requisitos adicionales.

Oferta laboral para todos los niveles de experiencia en Bogotá

Paralelamente, en Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico tiene activas 604 vacantes en empresas aliadas, de las cuales 357 no requieren experiencia previa. Las oportunidades están dirigidas especialmente a jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y mayores de 50 años, en cargos que van desde operarios de producción y asesores comerciales hasta auxiliares de laboratorio clínico, técnicos administrativos, profesionales en nómina, contaduría, tecnología y salud.

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El componente de experiencia en la oferta laboral es variado: en Bogotá, por ejemplo, además de los 357 puestos sin experiencia requerida, hay 74 que solicitan seis meses de experiencia, 83 con un año, 10 con 18 meses, 55 con dos años, 16 con tres años y 6 que piden cuatro años, además de oportunidades para perfiles con cinco o seis años de trayectoria.

Bogotá mantiene activas 604 vacantes a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y 357 de esos puestos no requieren experiencia previa - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Entre los cargos ofertados se encuentran operarios de producción, asesores comerciales, auxiliares de laboratorio clínico y odontología, técnicos administrativos, auxiliares de archivo, desarrolladores de software, analistas de tecnología y recursos humanos, profesionales de nómina y contaduría, bacteriólogos, jefes de enfermería y perfiles especializados en soporte tecnológico, entre otros.

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Durante toda la semana, la Unidad Móvil de Empleo se encuentra en la localidad de Suba, Bogotá, acercando más ofertas y opciones de formación laboral a la ciudadanía. Quienes deseen conocer y postularse a las oportunidades disponibles pueden consultar los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico o seguir el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se informan nuevas vacantes y jornadas.