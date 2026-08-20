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Ministerio de Educación activa ‘plan de choque’ por los 811 colegios colapsados por el terremoto: “Trajimos recursos”

El movimiento telúrico de magnitud 7,4 dejó cientos de colegios colapsados y miles con daños estructurales, mientras el Gobierno nacional prepara medidas para garantizar la continuidad de las clases

El Ministerio de Educación iniciará un 'plan de choque' para apoyar a los colegios destruidos por el terremoto, como pasó con el Colegio Carrasquilla, en Quibdó - crédito Unicef
El Ministerio de Educación iniciará un 'plan de choque' para apoyar a los colegios destruidos por el terremoto, como pasó con el Colegio Carrasquilla, en Quibdó - crédito Unicef
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El reporte oficial del terremoto de 7,4 grados deja, al 20 de agosto, 319 muertos, 4.506 heridos, 260 desaparecidos y 364 personas rescatadas con vida. En medio de esta emergencia humanitaria, la ministra de Educación, Viviane Morales, confirmó que 811 instituciones educativas colapsaron por completo y cerca de 3.100 sufrieron afectaciones en sus estructuras, por lo que se pondrá en marcha un ‘plan de choque’ inmediato.

La estrategia diseñada por la cartera educativa busca implementar mecanismos flexibles de aprendizaje para evitar que los estudiantes pierdan el semestre o interrumpan su proceso académico.

El plan se desarrollará en varias fases ajustadas a las condiciones de conectividad e infraestructura de cada municipio, por lo que explicó ante los medios de comunicación que: “Hay que ver qué planes de flexibilización hay para que los estudiantes no se nos atrasen, no pierdan clases y no pierdan el semestre”.

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Viviane Morales dijo que Petro tiene miedo de que no se escoja rápido al reemplazo de Francisco Barbosa - crédito Colprensa.
La ministra Viviane Morales anunció un plan de choque para evitar que los estudiantes afectados pierdan clases o el semestre por la emergencia - crédito Colprensa

Estrategias para la continuidad de las clases debido a la emergencia nacional

Las medidas dispuestas por el Ministerio de Educación contemplan el uso de la educación virtual en las zonas con servicio de internet disponible. De igual forma, la entidad adecuará espacios comunitarios en sedes de iglesias y cajas de compensación familiar para realizar jornadas presenciales de seguimiento entre docentes, tutores y alumnos.

Para las zonas rurales dispersas, el Gobierno habilitará conexiones satelitales y entregará dispositivos tecnológicos con materiales pedagógicos del programa Colombia Aprende (plataforma educativa con recursos, cursos y herramientas para estudiantes, docentes y familias).

“Entonces estamos viendo distintos planes: en donde hay conectividad, vamos a tener una primera respuesta de virtualidad, pero también buscaremos locales de entidades como iglesias, como cajas de compensación, que puedan permitir encuentros durante la semana con los maestros, con tutores del Ptafi y los estudiantes”, indicó la funcionaria.

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El terremoto de 7,4 grados dejó 811 instituciones educativas colapsadas, como el Colegio Carrasquilla, en Quibdó - crédito Unicef
El terremoto de 7,4 grados dejó 811 instituciones educativas colapsadas, como el Colegio Carrasquilla, en Quibdó - crédito Unicef

La cartera de Educación destinará cerca de 6.000 tutores pedagógicos para coordinar las actividades académicas en los territorios con mayor nivel de destrucción y apoyar a las comunidades educativas afectadas.

Asignación de recursos e infraestructura en medio de la tragedia

En el aspecto presupuestal, el Gobierno nacional redireccionó una partida inicial de $500.000 millones para la atención prioritaria de los planteles educativos.

Estos fondos corresponden a créditos vigentes con la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y a recursos asignados al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie).

El valor de la hora extra en Colombia aumentó para 2024 a comparación del año pasado - crédito Colprensa
El Gobierno redireccionó inicialmente $500.000 millones para atender las necesidades de infraestructura educativa tras el terremoto - crédito Colprensa

La ministra aclaró que aún no se cuenta con un cálculo definitivo sobre el costo total de la reconstrucción debido a que los censos técnicos continúan en ejecución: “Trajimos ya recursos que teníamos de la CAF y recursos que había apropiados para planes de infraestructura, pero los estamos redirigiendo todos a las zonas afectadas”.

“Por ahora solamente podríamos hablar de que lo que habría de infraestructura del Ministerio de Educación a través del FIE y de los recursos que se tiene tendría apenas unos 500.000 millones”, sostuvo la ministra.

La ministra de Educación explicó que todavía no es posible establecer cuánto dinero necesitará el país para reparar la infraestructura educativa afectada. Esto se debe a que aún falta completar la evaluación de daños en los más de 3.000 colegios afectados.

El Ministerio de Educación dispondrá de cerca de 6.000 tutores pedagógicos para acompañar a las comunidades educativas de las zonas más afectadas por el terremoto - crédito @Mineducacion/X
El Ministerio de Educación dispondrá de cerca de 6.000 tutores pedagógicos para acompañar a las comunidades educativas de las zonas más afectadas por el terremoto - crédito @Mineducacion/X

Morales señaló que, aunque 811 instituciones colapsaron, todavía se desconoce la gravedad de los daños en las demás. Por eso, consideró “muy preliminar” calcular la inversión total necesaria para recuperar la infraestructura educativa del país.

El plan de contingencia escolar comenzará su aplicación en los municipios de mayor afectación con el fin de retornar a la normalidad académica en el menor tiempo posible.

Las autoridades locales y las secretarías de educación departamentales trabajarán de la mano con el Ministerio de Educación para verificar las condiciones de seguridad en las aulas que no colapsaron.

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