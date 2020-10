Un audio revelador prueba que el árbitro del Barcelona-Real Madrid ignoró una indicación clave en el penal de Ramos

Audio del juez de línea al árbitro del Barcelona - Real Madrid

Sigue la polémica tras el clásico del fin de semana y este lunes se ha abierto un nuevo capítulo en esta discusión luego de la difusión de un diálogo entre uno de los jueces de línea con el árbitro principal, Juan Martínez Munuera, en el que queda expuesto un dato clave.

La maniobra ocurrió cerca de los 14 minutos de la segunda etapa cuando el partido estaba 1 a 1 llegó un envió al área del Barcelona desde la izquierda y el defensor francés Clément Lenglet sujetó de la camiseta a Sergio Ramos con el objetivo de evitar que un cabezazo del referente del Real Madrid.

Desde el VAR llamaron a referee para que revisara la acción y acudió a las pantallas ubicadas a un costado del Camp Nou para mirar en detalle lo ocurrido. La imagen era elocuente: Ramos frenó de golpe, Lenglet se pasó de largo y sujetó claramente de la camiseta a su rival, quien aprovechó la acción y se tiró al suelo para hacer más evidente lo acontecido. Tras realizar el gesto de la pantalla, el juez marcó el punto de penal y le mostró la tarjeta amarilla al marcador central del blaugrana. Segundos más tarde, el capitán del conjunto blanco definió cruzado y, con cierto suspenso, marcó el 2-1 a favor del combinado madridista.

Ahora se conoció un audio publicado por el programa de radio español Deportes Cuatro en el que se escucha a uno de los asistentes decirle al árbitro: “Es más, Ramos agarra primero la camiseta”, señalando que lo correcto era cobrar tiro libre para el Barcelona y no penal.

A esto mismo se refería el presidente del club azulgrana, Josep Maria Bartomeu, cuando esta tarde confirmó que reclamará por los audios del VAR para saber qué fue lo que se pitó: “Me han informado que hay un audio del línier en la jugada de Lenglet y Ramos. Lo miraremos y vamos a defender los intereses del Barcelona. Hemos hecho un requerimiento porque no puede ser que el criterio del VAR sea distinto en un partido respecto a otro.”

El mandatario insistió en rueda de prensa: "Las conversaciones entre los asistentes y el árbitro son habituales y normales. Pero si mañana podemos hacer algo claro que lo vamos a hacer. Lo importante son los criterios, que son distintos en cada partido, y hay que pedir a la Federación que sea una reflexión colectiva porque queremos el fútbol más justo posible. Nosotros queremos la tecnología y que sean los resultados más justos”.

Tras el clásico, que terminó 3 a 1 en favor del Real Madrid, el propio entrenador Ronald Koeman había manifestado su bronca por las decisiones arbitrales: “¿Para ti es penal? Para mí no es penal...”. “Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penal del Sevilla a Messi, ni ha entrado en las dos faltas que para mí eran rojas de Getafe. Esto ha sido mi pregunta: ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra?”, declaró el DT en conferencia.

El holandés aseguró que el equipo estaba completando un buen partido hasta esa acción: “Algunos momentos de la primera parte el Real Madrid fue peligroso, pero nosotros tuvimos más oportunidades que nuestro contrario. El penal hizo mucho en la segunda parte. Hasta ese momento estuvimos bien y controlando el partido. Es totalmente diferente el 1-1, que el 1-2. Porque después, sí, han cerrado mucho los espacios y tuvimos problemas para encontrar espacios y crear oportunidades”.

