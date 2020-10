Crisis en Barcelona: el nuevo enojo de Antoine Griezmann con Ronald Koeman por lo ocurrido en el clásico ante el Real Madrid

Antoine Griezmann no tiene los minutos que desea con Ronald Koeman como entrenador (EFE/Alberto Est)

Los conflictos internos en el Barcelona no cesan. A la fuerte disputa que lleva gran parte del plantel (con Lionel Messi a la cabeza) con el presidente Josep María Bartomeu por el pedido de realizar una nueva rebaja salarial, hay que sumarle que una de las figuras del primer equipo se encuentra enfadada con Ronald Koeman y el trato que recibe al inicio de esta temporada.

Según informa Deportes Quatro, Antoine Griezmann tiene un “enfado monumental” con el director técnico holandés. El delantero campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018 siente que fue una “auténtica humillación” su suplencia en el Clásico de España ante Real Madrid (los catalanes cayeron por 3 a 1 ante el Merengue en el Camp Nou).

El ex Atlético de Madrid estuvo sentado entre los relevos y en su lugar estuvo el joven Pedri, de sólo 17 años y con nula experiencia en esta clase de partidos. El español fue una de las incorporaciones del culé para esta temporada. Pese a estar abajo en el marcador, el punta recién ingresó al partido a los 80 minutos, cuando sustituyó a Ansu Fati (también de 17 años).

“El delantero francés estaba francamente enfadado. No salió de su boca ni una sola palabra, ni para su entrenador, ni para sus compañeros. El ex del Atlético siente que la decisión de Koeman es una venganza por las palabras que él mismo y Deschamps pronunciaron”, informó el mencionado medio.

En su momento, Griezmann inició la polémica tras jugar un partido con su selección: “Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”. El estratega de Les Blues, por su parte, expresó: “Estoy seguro de que no está contento con su situación en Barcelona). Antoine nunca se queja, pero para dar todo su potencial siempre es mejor que un jugador esté en su mejor posición”.

Antoine Griezmann está enojado con Ronald Koeman por su papel secundario dentro del plantel (REUTERS/Juan Medina)

El futbolista también se encuentra preocupado por los pocos minutos que está teniendo con la camiseta azulgrana, algo que le podría ser contraproducente de cara a la Eurocopa, uno de sus principales objetivos. El galo, de 29 años, solamente ha disputado 5 partidos en lo que va de la temporada (todos por La Liga -en cuatro fue titular, pero en ninguno disputó los 90 minutos). Además, fue suplente en la goleada por 5 a 1 ante Ferencváros y no tuvo acción.

“Ha sido nuestro plan para este partido tener el control, y hemos cambiado la posición de Leo y hemos puesto a Ansu como referencia para intentar buscar profundidad y tener jugadores en banda con buen control de balón y jugar entre líneas. Creo que hemos hecho un buen partido. Cuando íbamos perdiendo hemos intentado mejorar con los jugadores sobre el campo y después hemos optado para dar más frescura en banda con Dembélé y Trincao, y Griezmann arriba con Leo. Al final teníamos que arriesgar y no me importa perder 1-2 ó 1-3”, fue la explicación que dio Koeman en conferencia de prensa.

Ante los problemas en ofensiva, el director técnico de Barcelona tendría en mente volver a utilizar a Antoine Griezmann desde el inicio en el trascendental enfrentamiento ante Juventus por la Champions League, pero lo colocaría en la posición de centrodelantero.

