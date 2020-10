Su relación con Messi, su presente en el Inter y su recuerdo de Milito: 5 frases de Lautaro Martínez

La apuesta de Lionel Scaloni en la ofensiva se basa en la potencia de Lautaro Martínez y la calidad de Messi. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez





A pesar de la última derrota en el clásico frente al Milan, Lautaro Martínez es una de las figuras argentinas que brilla en Europa. Su notable capacidad goleadora le permitió afianzarse en la Selección donde comparte la ofensiva junto a Lionel Messi.

En una entrevista brindada al sitio oficial de la UEFA, el bahiense destacó su faceta más íntima y reveló cuál es la verdadera relación que mantiene con el astro del Barcelona. “Conozco a Leo más por las veces que hemos sido compañeros de la Selección que por haberme enfrentado a él. Lo he dicho en el pasado, y lo volveré a decir ahora y en el futuro: es el mejor jugador del mundo”, señaló el Toro, quien en el último mercado de pases estuvo en el interés del Blaugrana.

En este sentido, el ex Racing reconoció que el apoyo de Zanetti fue fundamental desde que arribó a la ciudad del norte de Italia. “Javier es un hombre muy importante para el Inter, y también para nosotros (los jugadores) porque nos transmite todo lo que ha vivido en este club. Lo hizo conmigo cuando llegué. Siempre que he necesitado algo, ha tratado de ayudarme. Me escucha y me pregunta cómo estoy o me da una mano con cualquier cosa que pueda necesitar. Está ahí para asegurarse de que estoy bien dentro del club y fuera también”, subrayó.

“Me ayudó mucho con el idioma cuando llegué, con lo que significaba el club y los métodos de trabajo. Era muy importante en esos asuntos, así que siempre le estaré agradecido. Me ayudó mucho cuando llegué aquí”, insistió Lautaro Martínez.

Además, en la entrevista también repasó sus orígenes en la Academia, donde tuvo como referente a Diego Milito, un ídolo en Avellaneda y en Milán. Por lo tanto, cuando su aparición revolucionó al Cilindro, muchos lo consideraron una especie de heredero del Príncipe.

“Recuerdo haberlo visto (en la final de la Champions League que ganó en 2010) en casa con mi familia en Argentina. Fue muy significativo porque había muchos jugadores argentinos en ese equipo y fue una victoria muy importante para el club. Diego es una persona y un futbolista muy importante en nuestro país y yo pude jugar con él (en Racing), lo cual me gustó mucho. Definitivamente, hay muchos hinchas del Inter en Argentina, porque muchos de sus futbolistas han estado en este club”, concluyó.

El Nerazzurro debutará en la Liga de Campeones frente al Borussia Mönchengladbach, en el Giuseppe Meazza, por la primera fecha del Grupo Grupo B, que comparten con el Real Madrid y Shaktar Donetsk. El objetivo de la entidad italiana es obtener una de las dos plazas hacia los octavos de final del certamen más importante del continente.

