Problemas en el vestuario del Barcelona: en España aseguran que Lionel Messi “rompió relaciones” con Gerard Piqué

La calma que vivía el Barcelona tras iniciar de manera invicta la “refundación” que está llevando adelante Ronald Koeman parece ser ficticia. Según el programa televisivo El Chiringuito, existe un fuerte conflicto dentro del vestuario azulgrana, el cual tiene cara a cara a los dos principales referentes del plantel. El periodista Eduardo Inda aseguró que Lionel Messi “rompió relaciones” con Gerard Piqué, otro de los capitanes e históricos del equipo por no apoyarlo en su lucha contra la dirigencia y el presidente Josep María Bartomeu.

El argentino, cansado de algunas medidas deportivas tomadas por la comisión directiva catalana, decidió mandar un burofax anunciando públicamente su intención de marcharse rumbo a otro equipo en búsqueda de nuevos objetivos. Sin embargo, tras unas tensas negociaciones, el ’10′ decidió quedarse a cumplir el año que le resta de contrato para evitar iniciar acciones legales contra Barcelona.

“Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”, inició su relato el periodista.

Lionel Messi habría roto relaciones con Gerard Piqué

En uno de sus descargos públicos (realizó un post en Instagram dejando en claro su descontento por la marcha de Luis Suárez rumbo al Atlético Madrid, un rival directo en la puja por la obtención de La Liga), varios futbolistas y viejas glorias del club respaldaron a la Pulga, pero el defensor español nunca realizó ningún gesto.

“Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”, recalcó el panelista del programa. Vale destacar que ambos jugadores se conocen desde niños, ya que formaron parte de la gloriosa categoría 87 del club azulgrana. Juntos, en el primer equipo, ganaron 29 títulos: 8 Ligas, 6 Copa del Rey, 6 Supercopa de España, 3 Champions League, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundiales de Clubes

Para cerrar, Inda reveló el enigmático que prometió durante el programa: “Es un jugador descomunal, muy listo. Es uno de los capitanes. Es Gerard Piqué. Y Leo está cabreado. Estaba esperando ese apoyo”.

Tras las salidas de algunos pesos pesados, como Luis Suárez, Arturo Vidal e Ivan Rakitic, tanto Lionel Messi como Gerard Piqué son los dos principales referentes del vestuario y los dos puntales que eligió el director Ronald Koeman para llevar adelante esta refundación tras la histórica eliminación en cuartos de final en la pasada Champions League a manos de Bayern Munich.

Con el holandés sentado en el banco de suplentes, el Barcelona lleva disputados tres partidos de manera oficial en esta temporada: 4 a 0 ante Villarreal en el Camp Nou, 3 a 0 contra Celta en Vigo y una igualdad 1 a 1 versus Sevilla. Con estos resultados aparece en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 7 unidades, tres menos que el líder Real Madrid (tiene un compromiso más que los azulgranas).

