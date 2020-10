¿Elogio o crítica? La extraña respuesta de Ronald Koeman que generó confusión

Este domingo, Barcelona recibirá al Sevilla en el marco de la cuarta jornada de la Liga española. El conjunto catalán irá por una nueva victoria para reafirmar la buena senda en la que se ha encaminado desde que Ronald Koeman asumió como entrenador. Hasta el momento, bajo su mando, el equipo ha ganado todos los amistosos de pretemporada y ha goleado en los dos encuentros del torneo local, razón por la cual las aguas están calmas.

Sin embargo, no hay que olvidar que el Barcelona está en una etapa de cambios. En el último mercado de pases sufrió bajas de consideración como las de Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Nelson Semedo, mientras que solo se han sumado el bosnio Miralem Pjanic, el portugués Francisco Trincão y el estadounidense Sergiño Dest. En las últimas horas, la directiva del club dejó entrever que aún no se retirarán del mercado de pases y los fanáticos del Barça esperan que se anuncien nuevos fichajes en las últimas horas.

Una de las zonas más sensibles para el equipo de Koeman es la defensa y fue por eso que sorprendió las declaraciones que hizo el entrenador holandés ante una consigna que le planteó un periodista en la conferencia de prensa previa al duelo ante el Sevilla. “¿Si usted pudiera elegir clonar un jugador del Dream Team para ponerlo en esta plantilla, a quién elegiría?”, le preguntaron al DT en alusión a aquel mítico equipo del Barcelona que integró a fines de la década del 80′, que tenía a Johan Cruyff a la cabeza.

El entrenador dio una respuesta que generó gran confusión (REUTERS/Miguel Vidal)

“A mí mismo”, dijo Koeman, sin dudar. Inmediatamente, pronunció una explicación que dejó más dudas que certezas: “Pero es una crítica a nuestros centrales...y no hago. No, yo creo que no se puede comparar el juego de hoy en día con el de 20 o 30 años en el pasado”.

Luego, intentó arreglar su extraña reflexión: “Hoy en día este equipo es muy bueno: quieren aprender, quieren jugar, disfrutan del fútbol y eso es muy importante. Nosotros como staff técnico estamos aquí para ayudar al club y a los jugadores”.

La reflexión del DT generó algunos interrogantes, sobre todo si se tiene en cuenta que en la zona de la defensa el Barcelona tiene algunas urgencias y recientemente tomó fuerza la versión de que el club irá a la carga por Eric García, el jugador del Manchester City. Quien no seguiría en la institución, en tanto, sería el central francés Samuel Umtiti, acosado por las lesiones en los últimos tiempos.

Barcelona aún no se retira del Mercado de pases (REUTERS/Albert Gea)

Pero la delantera no está exenta de posibles salidas en los próximos días. Koeman considera que en esa zona del campo “hay mucha competencia” dentro del plantel y el que corre de atrás es el francés Ousmane Demebélé. “Ansu (Fati) ha jugado desde el principio, está delante de Dembélé", admitió el entrenador. Y, sobre los rumores que lo ubican en el radar de otros equipos (tal es el caso del Manchester United), planteó: "Si un jugador esta descontento habla. Yo quiero tener la gente contenta. Si está cabreado por no jugar, perfecto, pero si no quiere estar aquí, me lo dice. Y él no me ha dicho nada. Si no hay nada hasta el lunes, voy a contar y tendrá opciones de jugar”.

Más allá de estos movimientos, desde la directiva han deslizado que hay una conformidad respecto de la actual conformación del equipo. “Tenemos una muy buena plantilla, con jóvenes, con jugadores expertos, futbolistas que son la base de este equipo y que están dando un mensaje de implicación máxima al grupo. No firmaremos por firmar, solo traeremos jugadores que nos aporten lo que no tenemos”, declaró el viernes Ramon Planes, secretario técnico del Barcelona.

