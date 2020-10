La misteriosa renuncia de la árbitra que hizo historia en la Bundesliga: “Explicaré los motivos en el momento adecuado”

La alemana lo anunció a través de un comunicado

Bibiana Steinhaus, que en 2017 se convirtió en la primera árbitra principal en una gran liga europea de fútbol, se retiró este miércoles después de dirigir el duelo entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania, la cual terminó con la victoria del campeón de la Champions League por 3-2.

“Como mucha gente en este periodo del coronavirus, he reflexionado mucho y me he replanteado algunas cosas”, afirmó en un comunicado. “Explicaré en el momento adecuado los motivos de mi decisión”, señaló en las mismas declaraciones dentro de la web de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

“Deseo que la atención se centre únicamente en el partido” de la Supercopa alemana, añadió en la previa del enfrentamiento que le dio el quinto título de la temporada al conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick.

Impartió justicia en la Supercopa de Alemania, la cual quedó en manos del Bayern Múnich

Repetía así, casi palabra por palabra, una frase que pronunció en septiembre de 2017, en la víspera de su debut dentro del arbitraje en la primera división de la Bundesliga, entre el Hertha Berlín y el Werder Bremen (1-1), cuando su caso había suscitado la atención de prensa de todo el mundo.

“El fútbol alemán no solo va a tener que despedirse de una gran árbitra, sino también de una persona fuera de lo común y de una pionera en un entorno de hombres”, declaró por su parte el presidente de la DFB, Fritz Beller.

Steinhaus, que tiene ahora 41 años, siempre defendió que su labor en la élite de la Bundesliga era por méritos propios y “no por ser una mujer”.

Se retiró después de arbitrar durante tres años en una de las ligas más importantes de Europa

Según indicó la prensa local, la renuncia de la alemana de 41 años podría deberse a la situación sentimental que vive en época de coronavirus. Steinhaus mantiene una relación con el ex árbitro inglés Howard Webb, quien actualmente vive en Nueva York. La pandemia y las dificultades para transportarse habrían hecho que sus encuentros se hiciera más complicados de concretarse.

En el fútbol femenino, Bibiana Steinhaus tuvo el honor de arbitrar las tres finales más prestigiosas: Juegos Olímpicos (2012), Mundial (2011) y Liga de Campeones europea (2017). En el fútbol masculino estuvo diez años en la segunda división alemana, antes de su ‘ascenso’ en 2017 a la primera categoría de su país, lo que la convirtió en la primera árbitra en impartir justicia en una de las principales ligas de Europa.





