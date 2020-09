La respuesta del presidente del Atlético Madrid ante la posibilidad de juntar nuevamente a Lionel Messi con Luis Suárez

Juntar a Lionel Messi con Luis Suárez, la chance que no descartó Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid

Luis Suárez llegó a mediados de 2014 al Barcelona y en pocos años se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de su historia, al transformarse en el tercer máximo goleador de la institución azulgrana con 196 goles (solamente es superado por César Rodríguez y Lionel Messi). Sin embargo, una serie de lesiones y algunas actuaciones irregulares en partidos trascendentales le terminaron marcando la puerta de salida.

El delantero uruguayo, que coqueteó con Juventus, finalmente se fue al Atlético Madrid, uno de los principales adversarios de los catalanes en la puja por La Liga de España. Su debut, bajo la tutela de Diego Simeone, fue de ensueño: en 24 minutos marcó dos goles y brindó una asistencia en la goleada por 6 a 1 ante Granada.

Tras el auspicioso estreno del atacante uruguayo, Enrique Cerezo, presidente del club Colchonero, sorprendió con su respuesta al ser consultado sobre la posibilidad de juntar nuevamente al Pistolero con Lionel Messi; pero ahora en el equipo de la capital española.

“En la vida, si uno quiere... Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible ”, señaló el mandatario en diálogo con la Cadena Cope.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid, junto a Luis Suárez (REUTERS)

El dirigente también explicó cómo se dio la negociación para lograr el desembarco de Luis Suárez. “Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”, esbozó.

Para esta temporada, el equipo del Cholo también incorporó a Ivo Grbic y adquirió la ficha del belga Yannick Carrasco. En contrapartida, dio a préstamo a Álvaro Morata (Juventus) y Santiago Arias (Bayer Leverkusen) y vendió a Caio Henrique (Mónaco).

Cerezo también analizó el futuro de Diego Costa y explicó las razones por las que no se contrató a Edinson Cavani: “Diego Costa es un jugador que le hace falta al Atlético de Madrid. La temporada es muy larga. Creo que sí, no hay que complicar las cosas. No creo que haya un cambio en el Atleti. Las circunstancias de Cavani no han sido las mismas que las de Luis Suárez. Es un jugador fantástico, pero cada cosa es diferente. No fue por mí ni por su hermano por lo que no vino”.

“Joao Felix no es el jugador apagado de la temporada pasada. Es otra persona. Ha cambiado mucho su estilo y su actitud. Está en otra fase”, concluyó el presidente sobre el presente que vive el joven portugués, el fichaje más caro en la historia del club. El luso marcó un gol y brindó una asistencia en la goleada ante Granada.

