Arturo Vidal fue presentado por el Inter de Milan y recibió un tierno mensaje de Lionel Messi

Lionel Messi se despidió de Arturo Vidal (Reuters)

Arturo Vidal viajó este domingo a Milán y su llegada fue reflejada por el Inter, club al que se unirá en las próximas horas, tras haberse despedido del Barcelona.

El chileno de 33 años aterrizó pasadas las 20.30 italianas (18.30 GMT) en el aeropuerto Linate vestido con sudadera blanca y pantalones cortos, según se aprecia en unas imágenes y vídeos que fueron compartidos por las redes oficiales del conjunto de la Serie A. El centrocampista de Santiago, que ya jugó en Italia con la camiseta del Juventus, se someterá este lunes al reconocimiento médico previo a su firma con el Inter del técnico Antonio Conte, con el que ya trabajó en Turín.

Tras la viralización de las imágenes, Lionel Messi publicó un mensaje en su cuenta de Instagram hacia su ex compañero: “Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, @kingarturo23oficial. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”.

El tuit del Inter de Milan

Si bien aún se desconocen los detalles de la transferencia, Vidal habría llegado a un acuerdo con la dirigencia azulgrana para liquidar el último año de contrato que tenía con la entidad y partir rumbo al Inter de Milán por menos de un millón de euros. La reunión entre el representante del futbolista y el club catalán celebrada la semana pasada finalizó en buenos términos después de que el ex jugador del Bayern Múnich aceptara renunciar al salario que debía percibir hasta el 30 de junio del 2021.

Esta operación simbólica es similar a la que se llevó a cabo con la salida de Ivan Rakitic al Sevilla, la cual se hizo a cambio de 1,5 millones de euros, más 9 millones adicionales por alcanzar distintos objetivos (algunos fáciles y otros más difíciles dentro de competencias europeas).

El debut oficial del conjunto italiano en la Serie A será el próximo 26 de septiembre, cuando reciban a la Fiorentina en el San Siro. Habrá que esperar para saber si Conte incluirá a The King en la convocatoria o le dará un tiempo de adaptación.

El éxodo del Barcelona continúa de esta manera con la salida de Vidal. A su vez, este domingo los portales españoles señalan que el equipo azulgrana acordó la venta de Nélson Semedo al Wolverhampton. Vidal jugó dos temporadas en el cuadro azulgrana y conquistó dos títulos, una Liga y una Supercopa de España, pero tras el 8-2 sufrido ante el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League, pasó a integrar “la lista negra” de la dirigencia y del nuevo entrenador Ronaldo Koeman, que busca renovar el plantel.

