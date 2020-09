Arturo Vidal se despidió del Barcelona con un emotivo mensaje

(EFE) El chileno vestirá de neroazurri para esta temporada

El chileno Arturo Vidal, centrocampista del Barcelona, se sometió este lunes al reconocimiento médico previo a la formalización de su fichaje por el Inter de Milán, que es ya inminente.

Tras viajar a Milán el domingo por la noche, Vidal acudió a primera hora de la mañana de este lunes a la sede milanesa del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), según se aprecia en imágenes y vídeos que circulan a través de las redes sociales. Allí se sometió a los primeros exámenes y luego se dirigió a la clínica Humanitas.

Antes de comenzar su etapa de neroazurri, el chileno envió un sentido mensaje en Instagram a la afición y a los compañeros con los que compartió equipo en España.

“Hoy me despido de todos en Barcelona, después de vivir 2 años maravillosos en este gran Club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño”, escribió junto a varias fotos en las que aparece con Luis Suárez y Lionel Messi.

El ex Bayern Múnich está ultimando los trámites previos a la firma de su contrato con el Inter, en el que trabajará a las órdenes del técnico Antonio Conte, con el que ya coincidió en su etapa en el Juventus.

El centrocampista chileno debería firmar en las próximas horas un contrato de dos años con opción a una tercera temporada, según adelantan los medios italianos, con lo que acabará una etapa de dos años en el Barcelona, con el que ganó la Liga española de 2019.

Lionel Messi se despidió de Vidal en Instagram - REUTERS/Sergio Perez

El capitán barcelonista Lionel Messi, hasta ahora su ex compañero en el equipo azulgrana, le dedicó una despedida en su cuenta en Instagram: “Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía”, escribió junto a una imagen en la que aparecen sonrientes con ropa de entrenamiento.

“Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho. El vestuario te va a extrañar, Arturo Vidal. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro”, sentenció el argentino.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Se define el futuro de Luis Suárez: el acuerdo con el Barcelona y su próximo destino

La frase que le dijo el “Tata” Martino a Messi y que explica el poder que tiene el capitán del Barcelona

El Barcelona presentó una última oferta por Lautaro Martínez: qué jugadores estarían involucrados