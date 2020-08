Toni Kroos confesó cómo vivió el Real Madrid la humillante derrota del Barcelona por 8-2

El mediocampista habló en un podcast con su hermano- REUTERS/Susana Vera

En medio de la crisis deportiva que generó la humillante derrota por 8-2 frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League, el mediocampista alemán Toni Kroos habló de cómo vivieron los jugadores del Real Madrid ese momento mientras veían el partido desde sus casas.

El ex futbolista del conjunto bávaro lo reveló en el podcast Einfach mal Luppen el cual realiza junto a su hermano Félix. Fue allí donde explicó que tiene un grupo de Whatsapp en donde están la mayoría de los futbolistas merengues.

“No se puede enseñar todo, pero uno se puede imaginar que no había dolor. Había alguna que otra celebración maliciosa”, bromeó el jugador de 30 años y automáticamente recordó la situación similar que protagonizaron en 2018 cuando la Roma daba el batacazo en el Olímpico eliminando a los azulgranas.

El Barcelona cayó estrepitosamente en las últimas tres Champions League - /Pool via REUTERS

“La gente corría por arriba y abajo frente a mi habitación y gritaba. No lo vi, pero debía haber otros jugadores. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera”, reconoció Kroos tras lo que fue la primera de las tres dolorosas eliminaciones que vivió el FC Barcelona en los últimos años.

Al mismo tiempo, afirmó que, “ahora, muchos aficionados del Real Madrid, al menos como segundo club tendrán al Bayern. Cualquiera que se haya lamentado brevemente en España por nuestra eliminación ha tenido directamente otro tema del qué hablar”.

Es que los dirigidos por Zinedine Zidane cayeron en octavos de final ante el Manchester City y fueron el foco mediático tras despedirse del torneo prematuramente, sin embargo, la escandalosa goleada del Bayern sobre el Barcelona logró acaparar toda la atención del fútbol mundial.

El Real Madrid se despidió de la Champions League en octavos de final - REUTERS/Shaun Botterill

De todos modos, el futbolista alemán reconoció que, a pesar de haber superado esa pronta eliminación a manos del equipo de Pep Guardiola, ya superó esa derrota: “Absolutamente. Pero eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Por supuesto, habría sido posible hacer más en la Champions League”.

Finalmente reconoció que su ex equipo, el Bayern Múnich, es el favorito a levantar el título de la competencia más importante de Europa. Para hacerlo, tendrá que superar primero al Lyon y, posteriormente, al PSG en una hipotética final.

“Los resultados son suficientes para convertir al Bayern en favorito. Creo que el Bayern ganará el título. Es el mejor de los equipos restantes”, sentenció.





