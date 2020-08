James Rodríguez reveló las insólitas razones que lo llevaron a irse del Bayern Múnich

James Rodríguez dio detalles de su estadía en Alemania (REUTERS)

El futuro de James Rodríguez es incierto. Después del nuevo título de la liga que consiguió el Real Madrid, y de lo que fue la temprana eliminación en la Champions League a manos del Manchester City en los octavos de final, el equipo que dirige Zinedine Zidane deberá analizar qué sucederá con varios futbolistas de la plantilla que no vieron mucha acción desde el regreso del entrenador francés al banco de la Casa Blanca.

A la espera de dicha definición, de si se quedará en la capital española o si buscará un nuevo horizonte, Rodríguez aprovechó su tiempo de vacaciones para revelar detalles de lo que fue su estadía de dos años en Alemania. En junio de 2017, y tras varias temporadas en el Real Madrid, el club presidido por Florentino Pérez lo cedió al Bayern Múnich con una opción de compra.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club; me querían mucho'‘, explicó el mediocampista colombiano en diálogo con el podcast del periodista Daniel Habif.

En el mismo sentido, James brindó una radiografía de cómo es la cultura alemana y lo que le costó adaptarse a una forma de trabajo diferente a la que había vivido en sus anteriores experiencias en Europa. “En Alemania solo piensan en el trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y ‘chao’, cada uno con su vida'‘, advirtió.

¿Cómo se llevó con el idioma? Para el futbolista que surgió el Envigado F.C de su país antes de ser transferido a Banfield en la Argentina, Rodríguez fue contundente: “el alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender”, expresó el volante que en 2010 recaló en el Porto, de Portugal.

Para James, fue complicada su adaptación a Múnich (REUTERS)

Tras las temporadas 2017-18 y 2018-19, Rodríguez cosechó tres títulos en el club más poderosos del fútbol de Alemania: dos ediciones de la Bundesliga y una de la Copa de Alemania fueron las conquistas que logró el zurdo en su paso por el fútbol bávaro. Además, fue elegido en el equipo ideal de la máxima competición en el primer título que cosechó con el Bayern. A pesar de que en su paso aportó 25 goles y 20 asistencias en torneos oficiales, la institución no hizo uso de la opción y tuvo que regresar al Real Madrid hace un año.

“El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí‘‘, expresó uno de los jugadores más destacados de la selección Colombia en los últimos tiempos sobre otro de los problemas que tuvo en su estadía en Alemania que lo llevó a tomar la decisión de no seguir en el Bayern.

Sin fútbol con su seleccionado, ya que la edición de la Copa América 2020 se postergó para el año próximo con motivo del avance de la pandemia de coronavirus, James tiene un objetivo central: buscar su nuevo destino, lejos de Madrid, para volver a relanzar su carrera en el fútbol europeo.

