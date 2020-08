Carles Rexach: “Messi ha ido un poco a remolque, me recuerda a lo que le pasaba cuando jugaba con la selección argentina”

Lionel Messi junto a Carles Rexach

Carles Rexach es un exfutbolista y entrenador español, reconocido mundialmente por haber sido el descubridor de Lionel Messi. Antes, dejó su sello y legado en el Barcelona donde se incorporó siendo un niño de tan solo 12 años. “Messi ha ido un poco a remolque, me recuerda a lo que le pasaba cuando jugaba con la selección argentina”, analizó quien ostenta el récord de haber formado parte del cuadro catalán durante 44 años (22 como jugador tanto de cantera como del primer equipo y 22 como miembro del cuerpo técnico, ya sea como ayudante de Johan Cruyff o como DT principal entre 2001 y 2002).

“Messi es el número uno mundial, pero no de ahora sino de todas las épocas. Creo que es un calentón, un jugador muy competitivo, que siempre quiere ganar y estar a todo nivel”, afirmó el español en diálogo con el programa Vale Doble por Radio Rivadavia.

Carles Rexach analizó la histórica derrota del Barcelona ante el Bayern Münich, que lo eliminó en los cuartos de final de la Champions League con un histórico 8-2. “Ha sido un año atípico con todo esto de la pandemia y esto ha complicado un poco, no solo al Barcelona, sino a todo el mundo y prueba de eso es que equipos grandes como por ejemplo el mismo París Saint-Germain estuvo a punto de perder y marcó dos goles en los minutos 90/91. El City ha vuelto a caer, la Juventus lo mismo. Lo que pasa es que con los ocho goles esto hace mucho daño. Quizás si el Barcelona hubiese perdido por 2 a 1, ahí la gente no hablaría en estos momentos con la gravedad que se está hablando actualmente”.

La dirigencia culé confirmó la destitución de Quique Setién, pero lo hizo con un tuit que contenía un fuerte mensaje para el plantel. La idea de una fuerte reestructuración parece ser el nuevo plan. “El Barcelona en los últimos años ha ido bajando un poco el ritmo porque la vida es así, la gente se va haciendo mayor y el equipo se va desgastando. Messi aun a nivel particular siempre ha sido el máximo goleador de la Liga Española, ha estado muchos partidos a un alto nivel pero quizás sí es verdad que el equipo en líneas generales ha bajado bastante y quizás como consecuencia de ese parón que ha habido. También de gente de una cierta edad porque hay cinco o seis jugadores mayores de 33 años, todo eso ha influido. Lo único que pueden reprocharle al Barcelona es que quizás en los últimos dos o tres años la restructuración del equipo, el buscar nuevos fichajes, no le ha salido demasiado bien”, reconoció Rexach.

Sobre si considera que debe haber un cambio rotundo, apuntó: “Yo creo que los cambios radicales no llevan nunca a nada. Podríamos decir que el Barça los últimos dos años tendría que haber incorporado gente que paulatinamente hubiesen sustituido a los otros. La gente se piensa que un jugador va a ser eterno y no puede serlo. Yo creo que ahora hay que cambiar algunas cosas pero yo digo ‘vísteme despacio que tengo prisa’, un poquito de eso es lo que tiene que hacer el Barcelona”.

Puntualmente sobre Lionel Messi, quien analiza su futuro y los rumores lo posicionan fuera del Barcelona, Carles Rexach no dudó. “Messi es un fenómeno, el mejor de todos pero tiene que estar apoyado por un equipo y en este momento yo creo que este año no ha sido así. Ha ido un poco a remolque y claro que un jugador solo… me ha recordado un poco a lo que le pasaba a Messi cuando venía a jugar con la selección argentina”.

“¿Si he visto a un Messi más parecido al de la Selección?. Exactamente, es lo que ha pasado. Yo veía a Messi y pensaba en el equipo de Argentina que tenía grandes jugadores y jugaban cinco delanteros todos de primer nivel. Di María, Higuaín, Messi, el Kun Agüero, o sea que no había ningún equipo en el mundo que hubiera tantos delanteros de tanto nivel, pero a veces no caben todos en un mismo equipo y hay que buscar otras alternativas. Quizás en Argentina le pasó eso, Messi no podía jugar como él quería como consecuencia de las estrategias que practicaban en su Selección. En el Barcelona actual le ha pasado un poquito lo mismo. Messi era un hombre que cuando jugaba Neymar él buscaba siempre la zona para poder jugar, para poder recibir, para poder variar el jugo y ahora eso no lo ha podido hacer, ha jugado mucho más encasillado. Lo controlan mucho más, ha bajado demasiado y creo que todo eso ha influido”, analizó.

Rexach se refirió al futuro y tampoco dudó en que “Messi tiene que quedarse en el Barcelona, es un número uno mundial pero no de ahora sino de todas las épocas”. Y agregó: “El día que se retire acá en Barça, que es lo que yo deseo y espero, le tienen que hacer un monumento en el medio del campo por lo que ha dado Messi, porque es un jugador que durante 13, 14, 15 temporadas en el equipo siempre estado a la altura y ha ganado. Dicen que ahora está un poco desaparecido, no lo creo. Siempre está y yo puedo decirte que a Messi lo he visto jugar mal en doce años solo tres partidos. Lo que hay que hacer es buscar gente a su lado que puedan acompañarle y él los pueda hacer grandes. Asimismo los otros le pueden dar el valor y el juego que él necesita”.

Y concluyó: “Yo creo que se va a quedar, debe quedarse. Él es un calentón, un jugador muy competitivo, que siempre quiere ganar, siempre estar a todo nivel. Incluso este año se habló de que podía ganar el Balón de Oro. En líneas generales no ha estado a la altura de las tres, cuatro o cinco últimas temporadas, pero ha hecho 25 goles o 30 goles. A veces mete 50 ó 60. Ha sido máximo goleador de Europa en seis ocasiones. Por todo esto no creo que sea un problema individual, es un problema colectivo y un jugador no juega solo”.

