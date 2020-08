La conferencia más incómoda de Zinedine Zidane: su fastidio por las constantes preguntas sobre el caso Bale

Zidane quiere ganar la Champions League por cuarta vez como entrenador del Real Madrid (Reuters)

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este jueves que Gareth Bale no ha sido convocado al partido trascendental por los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City por decisión del futbolista, aunque no quiso dar más detalles sobre la situación.

“Al final se dicen muchas cosas y tenemos una relación de respeto entrenador-jugador. Es una charla privada, pero sólo te puedo decir que ha preferido no jugar y el resto es entre él y yo”, afirmó el entrenador francés en la rueda de prensa. Al ser consultado nuevamente sobre si la decisión es por algo personal, fue firme: “Sí, pero no te voy a contar nada más porque es una cosa entre él y yo”.

Pese a que el técnico dejó en claro que no quería hablar más del asunto, siguieron llegando consultas y se fastidió: “(Bale) No me ha decepcionado y no te voy a contar nada. Es la tercera pregunta sobre Gareth. Le respeto mucho a él y a todos y estas cosas tienen que quedar dentro del vestuario”. En este marco, recalcó que la decisión fue del futbolista: “Es jugador del Real Madrid, no cambia nada, es jugador del Real Madrid. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir”.

Así ha vivido Gareth Bale sus últimos partidos partido desde la grada

En junio de 2016 Gareth Bale extendió su vínculo con el cuadro blanco y acordó un salario base de 19,7 millones de dólares por temporada, según lo publicado por la revista Forbes, que lo coloca en el puesto 73 de los deportistas que más dinero generaron en 2020. Pese a tener uno de los ingresos más altos del plantel merengue, el galés no es titular y apenas suma minutos en el equipo desde el regreso de Zidane a la dirección técnica del equipo.

Esta situación parece no preocuparle al jugador de 30 años que en dos mercados de pases ya rechazó ofertas de China y de la MLS, debido a que él manifiesta estar cómodo en Madrid, aunque no lo tengan en cuenta en el club. La última aparición del jugador que llegó a la Casa Blanca en 2013 y que ganó 15 títulos en el Madrid fue ante el Mallorca, el pasado 24 de junio. En dicho partido, disputó 71 minutos en la cancha.

Zidane ya se había molestado con un periodista por Bale en una conferencia de prensa el mes pasado

Con respecto al duelo contra el Manchetser City en donde su equipo está obligado a ganar y maercar más de un gol para tener posibilidades de pasar de ronda, el entrenador se mostró confiado: “Nosotros estamos preparados, afrontamos esta final porque son cuatro finales si queremos llegar hasta el final, sabiendo lo que hay”.

Además, adelantó que Marcelo está recuperado de su lesión y que incluso tendrá en cuenta a Eden Hazrad, pese a que aún siente molestias físicas: “Está mucho mejor y hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido y creo que está bien y con confianza”.

El Real Madrid encarará el duelo sin la presencia de su capitán y máximo referente, Sergio Ramos, quien se fue expulsado en el partido de ida. El técnico francés decidió incluirlo en la convocatoria para que esté junto a sus compañeros y sirva así como palanca anímica fuera del terreno de juego.

