Casemiro reveló la impensada obsesión que tiene y le permite ser una pieza clave del Real Madrid

Casemiro es un jugador irremplazable en el Real Madrid de Zidane (REUTERS)

Todo equipo tiene un futbolista indispensable y, aunque en el Real Madrid haya nombres de la talla de Sergio Ramos, Toni Kroos o Karim Benzema, por nombrar algunos, ese podría ser el brasileño Carlos Henrique Casemiro, el segundo jugador que más minutos ha jugado en LaLiga por detrás del delantero francés. Su rol es vital para el elenco dirigido por Zinedine Zidane, quien rara vez le da descanso o lo hace entrar en las rotaciones.

En una entrevista a The Guardian, Casemiro deja al descubierto uno de sus mayores secretos para ser tan fundamental en un equipo como el Real Madrid: utiliza una plataforma de análisis de datos, un software muy conocido entre los ojeadores.

“Me encanta aprender. Miro hacia atrás, veo los errores, evalúo. Me encanta eso. La gente dice que pienso como un entrenador. Siempre trato de leer el juego, la mente del otro equipo, su entrenador, lo que están tratando de hacer. A menudo, los detalles más pequeños cambian todo. Tengo ‘Wyscout’ (una plataforma de análisis) y veo todo, desde China o desde cualquier lugar“, explicó.

Casemiro contó que utiliza una plataforma para analizar rivales y sus propios rendimientos (REUTERS)

Así es como el mediocampista brasileño de 28 años utiliza su tiempo para ver fútbol de manera minuciosa, dedicándole sus ratos libres a analizar vídeos y datos de sus rivales, de algunas situaciones de juego o incluso de sus propios desempeños. “Mi esposa se molesta. Pero es mi trabajo. Hay un tiempo para todo pero es mi trabajo. Y me encanta. Mi vida es el futbol. Tengo que pensar permanentemente en el fútbol”, agregó Casemiro en su diálogo con el periódico inglés.

Además, el jugador surgido de São Paulo ya palpitó el partido ante el Manchester City de la UEFA Champions League, donde su equipo buscará remontar la serie tras caer 2-1 en el Bernabéu y avisó que “desde el día en que terminó LaLiga” lleva analizando al cuadro inglés. “Será un partido muy, muy difícil, pero vamos con esperanza. Esta camiseta te obliga a ganar todo, incluso los amistosos“, agregó.

Por otra parte, Casemiro habló sobre lo que significa para él trabajar bajo las órdenes de Zinedine Zidane, quien además de su entrenador es uno de sus mayores ídolos: “Aún me pongo nervioso hablando con él. Le digo que no sabe lo que significa para nosotros, para mí.”

Casemiro marcando a Lionel Messi en un partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona (REUTERS)

Y también en su entrevista con la prensa británica analizó como han cambiado las posiciones en la zona medular en los últimos años, sabiendo que pertenece a esa raza de centrocampistas defensivos muy valorados en el Madrid.

“Makelele es quien inventó esta posición. Él, Mauro Silva, Dunga. Gilberto Silva fue otro. Hubo un período en que los equipos jugaron con dos, pero ahora la mayoría juega con un pivote nuevamente. Miro videos de ellos: desarrollaron esta posición. Zidane es un especialista: conoce la importancia de cada jugador. Pero Makelele no habría sido tan importante sin Zidane. O yo sin Toni (Kroos) o Luka (Modric). Fede (Valverde) o Isco“, comentó

No obstante, Casemiro explicó a The Guardian que Zidane no le pide únicamente que quite balones y defienda: “Zizou es muy insistente; él siempre, siempre dice: ‘Caso, puedes hacer más: llegar desde la segunda línea, alimentar a los centrocampistas, sacar la pelota limpiamente’. Este año, tal vez he tenido más protagonismo con el balón, pero aún sé mi trabajo: robar el balón, dárselo a mis compañeros de equipo. Pero Zizou siempre me habla, quiere más. Él dice: ‘No te estoy pidiendo que hagas algo que no puedes hacer’. Él confía mucho en mí“.

