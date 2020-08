El tuit machista que el Ajax tuvo que borrar tras el revuelo generado en las redes sociales

El Ajax no compite desde marzo, cuando se suspendió la actividad por la pandemia del coronavirus (Reuters)

Este jueves el Ajax fue tendencia en las redes sociales debido a una publicación que duró apenas unos minutos, tiempo suficiente para que miles de usuarios comentaran con desagrado el contenido de la misma que finalmente fue borrada.

El club holandés publicó una imagen vieja de un grupo de futbolistas disfrutando del mar en una playa. En la fotografía se ve a Daley Blind, Dusan Tadic y Perr Schuurs, entre otros, con el agua hasta la cintura y observando hacia la arena, en donde una mujer caminaba en bikini.

La cuenta del conjunto holandés publicó: “Cuando tu y tu grupo de amigos ven un 10/10″, calificando con ese puntaje perfecto el cuerpo de la joven, en un claro ejemplo de cosificación que fue repudiado en Twitter.

“¿Realmente publicaron esto?, deberían quedarse sin trabajo ya mismo”, escribió un usuario indignado, al tiempo que otro pidió que no haya despidos, pero sí que se les enseñe a los community manager a no cometer esta clase de errores: “El sexismo es horrible. Donde diferimos es cómo lidiar con eso. Creo que la mejor manera es ayudar a educar cuando sea posible. No sabemos quién lo escribió, probablemente alguna persona joven y cometió un error. Deberíamos dar a las personas la oportunidad de aprender y seguir adelante”.

El tuit machista del Ajax

A pesar de la repercusión negativa que generó la publicación machista, el club aún no se ha manifestado sobre lo sucedido y la única medida fue borrar el tuit y el posteo, similar, que había sido difundido en Instagram.

La Eredivisie fue suspendida debido a la pandemia del coronavirus y al no haber actividad muchas cuentas de clubes optan por realizar juegos y bromas en las redes sociales para mantener atraídos a sus fans y sumar seguidores en tiempo de inactividad. En este marco, y al tratarse de un canal de comunicación oficial, debería haber mayor atención a este tipo de contenido y así evitar adjetivar o calificar cuerpos, aunque el juzgameniento del físico de las personas, sobre todo de las mujeres, siga siendo una práctica mediática común.

El Ajax, vigente campeón, era líder de la competición (igualado a puntos con el AZ Alkmaar) a falta de nueve partidos cuando se anunció que se cancelaría la temporada. Ninguno de ellos fue considerado ganador del certamen y el título quedó vacante por primera vez desde la temporada 1944/45, cuando tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial.

Además, se decretó que los puestos europeos irán para los que los estaban mejor clasificados. Es decir, Ajax y AZ irán a la UEFA Champions League, mientras que Feyenoord, PSV Eindhoven y Willem II –tercero, cuarto y quinto de la tabla– jugarán la Europa League. Tampoco hubo descensos a la segunda división ni ascensos a primera. ADO Den Haag y RKC Waalwijk se quedarán en la máxima categoría pese a su pobre campaña, mientras que Cambuur y De Graafschap, los mejores colocados de la segunda división, se mantendrán ahí al menos otra temporada más.

