“Bielsa es un genio, está a la altura de Pelé, Maradona o Messi”

Marcelo Bielsa logró el ascenso con el Leeds United (Reuters/Lee Smith)

Luego del ascenso del Leeds United a la Premier League (regresó a la máxima categoría del fútbol inglés tras 12 años de ausencia), el nombre de Marcelo Bielsa acaparó los primeros planos dentro de la prensa deportiva.

El que no pudo ocultar su fanatismo por el director técnico argentino fue el colombiano Harold Lozano, quien estuvo bajo la tutela del Loco en el América de México entre 1995 y 1996. El mediocampista, que formó parte del plantel de la selección colombiana en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 no tuvo tapujos en ponderar la figura del rosarino y esbozó una frase que rápidamente se convirtió en viral.

“Es un genio. De esas personas que uno puede decir que están a la altura de los mejores del mundo. De Maradona, Pelé o Messi. Por eso es que a veces se le considera un incomprendido, pero una cosa es segura: todo lo que dice, por más complejo que sea, al final termina teniendo una finalidad clara”, afirmó el ex Valladolid y Mallorca de España en diálogo con Gol Caracol.

Harold Lozano disputó dos mundiales con la camiseta de la selección colombiana (Grosby)

El volante, que llamó la atención de Bielsa en las semifinales de la Copa Libertadores de 1992 (Newell´s ante América de Cali), destacó la obsesión del entrenador por no dejar ningún detalle librado al azar: “De entrada, me sorprendió porque tenía todos los videos de mis partidos; y no solo los míos, antes de cada encuentro me entregaba los del futbolista que debía marcar. Todavía tengo varios VHS que me hizo. Por eso digo que es el único técnico que conoce a cada uno de los jugadores del mundo”.

“Marcelo, como todos lo han visto, es una persona muy pasional que vive solo para el fútbol y todas sus charlas tocan fibras. Y de manera personal, no hay una en específico, pues todas fueron muy especiales y cada una de ellas me ayudaron a no solo ser mejor futbolista, sino como persona. Hoy en día esas cosas que me decía las pongo en práctica en mi vida”, afirmó.

Para finalizar, rememoró la anécdota de uno de sus últimos enfrentamientos: “Una vez coincidimos en la Copa América de 1999 frente a Argentina y antes del partido me dijo: ‘Señor Lozano, me sentaré a ver todo lo que le enseñé, espero no me decepcione’. Y pues yo pienso que no lo hice, porque terminamos ganando y fue a felicitarme”. En esa ocasión, la Albiceleste cayó por 3 a 0 y Martín Palermo erró 3 penales.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los secretos detrás de la consagración del Leeds: a qué le dedicó Bielsa el 70% de los entrenamientos

Bielsa histórico: los impresionantes récords que logró en el Leeds United

El curioso mosaico en español con el que el Leeds United sorprendió a Marcelo Bielsa