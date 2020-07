Zinedine Zidane rompió el silencio y habló de James Rodriguez y Gareth Bale tras el último partido de liga

Zidane habló de James y Bale

El Real Madrid es el nuevo campeón de la liga española después de empatar 2-2 contra el Leganés en el último partido del torneo local. Una temporada en la que a lo largo de ella se habló mucho de las ausencias de James Rodriguez y Gareth Bale y sus apellidos eran moneda corriente en cada rueda de prensa posterior a los partidos.

El duelo contra los Pepineros era el ideal para zanjar cualquier tipo de especulaciones, ya que, sin la liga en juego, Zidane optó por darle más minutos a futbolistas que menos los tuvieron, incluso el propio arquero Alphonse Areola. Sin embargo, ni James ni Bale fueron convocados.

Recientemente, en una conferencia de prensa previa al encuentro en el que su equipo se enfrentó al Villarreal, Zizou estalló contra un periodista que le preguntó acerca de la situación del delantero galés. Ahora, tras concluir su gran andar en la liga desde el reinicio de la misma, el entrenador del conjunto merengue rompió el silencio y habló de ellos.

James Rodriguez le pidió no ser convocado tras entender que no tiene lugar en el equipo - EFE/Juan Herrero/Archivo

“Al final es así, la situación cambia siempre. De uno saben lo que ha pasado y lo del otro es una decisión técnica”, afirmó el técnico galo haciendo referencia a que la ausencia de ambos es por dos cuestiones diferentes.

El caso del colombiano es por un pedido expreso del propio futbolista. Según indicaron desde España, el ex Porto se reunió con Zidane y, entendiendo que su futuro está lejos del Real Madrid, le pidió a su entrenador que no lo convocara más en lo que queda de la temporada. El futbolista de 29 años acaba contrato el 30 de junio del 2021.

En lo que respecta a la situación del ex Tottenham, al parecer no es del gusto de Ziendine Zidane, quien demostró que por encima de él hay otros jugadores como Rodrygo o Marco Asensio. Sin embargo, y a pesar de contar con ofertas desde la Premier League o la MLS, el galés se niega a abandonar el club. El jugador de 31 años tiene contrato hasta junio del 2022.

Bale ocupó el banquillo durante gran parte de la temporada - REUTERS/Susana Vera

“A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al Atlético de Madrid, me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé, si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en Italia e Inglaterra hay buenas instituciones”, lanzó recientemente Juan Carlos Restrepo, padrastro de James Rodriguez, dejando entreveer donde podría seguir su carrera.

En el caso de Bale, el panorama se complica, sin embargo, si desean hacer caja con el extremo tendrán que trabajar para cerrar una negociación con algún club y que el jugador no termine yéndose libre a mediados del 2022.





