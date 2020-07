La desafiante frase de Zlatan Ibrahimovic tras vencer a la Juventus de Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic inició la remontada del Milan ante Juventus (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El Milan dio el golpe en la Jornada 31 de la Serie A tras vencer por 4 a 2 al líder Juventus luego de ir dos goles abajo en el marcador. Zlatan Ibrahimovic, que fue clave en la remontada de los comandados por Stefano Pioli, dejó una desafiante frase al finalizar el partido.

El delantero sueco, fiel a su estilo, expresó ante los micrófonos de DAZN que “si hubiera estado aquí desde el primer día habríamos ganado el Scudetto” . El punta, que marcó el primer tanto de su equipo en el partido mediante un penal, retornó al rossonero desde Los Angeles Galaxy de la MLS a inicios de este año, cuando la Serie A había finalizado su primera ronda.

Desde su vuelta a Italia, Zlatan lleva disputados 13 partidos (dos fueron por Copa Italia), en los que convirtió 6 goles y aportó 3 asistencias. Con él en cancha, su equipo en la Serie A ganó 6 partidos, empató 3 y cayó en 2.

“Soy viejo, no es un secreto, pero la edad es solo un número. Estoy haciendo un buen entrenamiento, estoy manejando los ritmos y hoy jugué más que contra el Lazio. Estoy bien y trato de ayudar al equipo en todos los sentidos”, prosiguió el ex Juventus, Inter y Barcelona. Al ser consultado sobre su le gustaría ser director técnico cuando finalice su carrera, esbozó: “Soy presidente, entrenador y jugador, pero solo me pagan como jugador”.

Zlatan Ibrahimovic puso en duda su futuro (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El contrato de Ibrahimovic finaliza el 31 de agosto y hoy su futuro es una incógnita. Todavía hay un mes para divertirnos y luego suceden cosas que no podemos controlar. Hacemos lo nuestro y somos profesionales. Estoy feliz de jugar, todavía tengo un mes para disfrutar, luego veremos. Jugar sin fanáticos es un sentimiento extraño y siento pena por ellos. Es una pena porque podría ser la última vez que me podrían haber visto en vivo”.

Para concluir, aseguró: “Me divierto mucho. Después de la lesión me fui a los Estados Unidos, quería sentirme vivo. Ahora solo quiero jugar. A los 38 años no tengo el físico de antes pero estoy bien. Hago lo que puedo hacer. Entro al campo pensando que tengo 20 años. Sé que no puedo hacer lo que hice antes pero llego con inteligencia. Si no hago la diferencia, no me gusta. No estoy aquí para ser una mascota, estoy aquí para traer resultados, para ayudar a los compañeros y fanáticos del club”.

Pese a la victoria, Milan se encuentra a 26 puntos de Juventus a falta de siete fechas. El principal objetivo del Rossonero es quedarse con una de las plazas para la próxima Europa League.

