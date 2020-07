“Messi se ha dado cuenta de que está en un proyecto que no es ganador”

Lionel Messi paralizó las negociaciones con Barcelona por la renovación de su contrato y generó incertidumbre sobre su futuro (REUTERS/Albert Gea)

El fútbol mundial está convulsionado desde que se supo que Lionel Messi puso en pausa las negociaciones con el Barcelona por la renovación de su contrato. Esta inesperada noticia abrió nuevamente la incertidumbre respecto de cuál será el futuro del futbolista de 33 años y en qué club jugará los últimos años de su carrera.

El encargado de sacar a la luz este hecho fue el español Manuel Carreño, conductor del programa El Larguero en Cadena Ser. Un día después de dar la primicia, el comunicador no solo ratificó sus dichos, sino que profundizó en los motivos que han llevado al argentino a tomar esta decisión.

“Messi quiere parar antes de firmar ese contrato, que no sabemos si puede ser el último porque él no es eterno. Quiere pensar y hacer pensar a los directivos sobre si ambos coinciden en el proyecto deportivo de un Barça ganador. Lo que lo frustra a él es no ganar y se ha dado cuenta de que está en un proyecto que no es ganador”, sostuvo Carreño en declaraciones al programa Closs Continental por AM 590.

En ese sentido, agregó: “Todo esto viene comprobado a partir de cómo se cambia constantemente de entrenador y de director deportivo. Se trae a Arthur diciendo que iba a ser el nuevo Xavi y ahora se lo ‘empaqueta’ para ir a la Juventus y que venga Pjanic, viene Griezmann pero no juega, le prometen a Neymar pero no viene, no se sabe si la Masía es importante o no. Él quiere saber si el proyecto va a salir adelante o no”.

Para Carreño, hay dos cuestiones muy puntuales que hacen dudar a Messi respecto de su continuidad en el conjunto catalán. “Está cansado de dos cosas: de no ganar y de las filtraciones permanentes que lo hacen responsable de divisiones en las que él no tiene nada que ver. Una parte de estas últimas salen del club y son interesadas. Todo el mundo tiene la sensación de que si se fue (Ernesto) Valverde es porque Messi le puso el pulgar hacia abajo, de que si Setién no va a seguir es porque a Messi no le gusta, de que si no pone a Griezmann es porque Messi no quiere. Él tiene que asumir la responsabilidad en el campo, pero en los despachos deben hacerlo los directivos, por eso es el cansancio y el hartazgo”.

El periodista aseguró que, por primera vez, La Pulga carga en Barcelona con aquellos mitos que se tejieron alrededor de su persona en la selección argentina y que aseguran que allí se hace solo lo que él ordena. Sin embargo, el conductor de El Larguero consideró que al delantero “se la atribuye más poder del que realmente tiene”. “Si tuviera tanto peso, Neymar ya estaría aquí hace rato”, afirmó.

Esta situación de incertidumbre respecto del futuro de Messi no preocupa solo al Barcelona, sino que se ha trasladado hasta las más altas esferas del fútbol español. “El más preocupado hoy después de Bartomeu es Javier Tebas, presidente de la Liga. Ya se fueron Cristiano Ronaldo y Neymar, si se va Messi cotizaría a la baja en la bolsa, sería un fútbol español debilitado”, recalcó Carreño.

Para el comunicador, los directivos del Barcelona no han sabido hacer una transición entre aquel equipo multicampeón de Pep Guardiola y la actualidad, algo que ha dejado a Messi “solo”. Quique Setién y sus ayudantes tampoco colaboran con esta situación porque no han logrado imponer respeto entre los futbolistas. “Bartomeu es una buena persona pero un mal presidente, y Barcelona necesita un buen presidente”, añadió.

De todos modos, más allá de estas idas y vueltas en la relación entre La Pulga y Barcelona, Carreño confía en que llegarán a un acuerdo y que el argentino seguirá en el club hasta el día de su retiro: “Messi no está pensando si se va al City de Guardiola, al PSG, a Newell’s o a Italia para retomar su duelo con Cristiano Ronaldo. Messi quiere terminar su carrera en el barça, ama el club y a la ciudad. Su familia es feliz aquí. Quiere acabar su carrera en barça, pero con un proyecto ganador”.

