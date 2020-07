Tras sus conflictos en Barcelona, tres poderosos clubes van a la carga por Antoine Griezmann

Griezmann ha perdido su puesto en el equipo titular del Barcelona (Reuters)

El 12 de julio de 2019 el Barcelona anunció la contratación de Antoine Griezmann, quien se convirtió entonces en el tercer fichaje más caro de la historia del conjunto catalán luego de que se pagaran 120 millones de euros al Atlético Madrid. Un año después, el francés ocupa un lugar predilecto en el banco de los suplentes y sigue sin adaptarse al juego del elenco azulgrana por lo que ya hay rumores de una posible salida.

Si bien el delantero sigue entrenando con normalidad y no ha hecho declaraciones públicas contra su entrenador, Quique Setién, contra el club o contra sus compañeros, la prensa española insiste en que no se encuentra cómodo en un equipo en el que ya no solo no es titular, sino que además es una de las últimas opciones en la lista de cambios del técnico.

Es por eso que el goleador que supo brillar en el Atlético Madrid aparece en carpeta de otros clubes poderosos. Si bien en esta temporada no ha alcanzado su mejor nivel, su calidad no está en duda y varios equipos se ilusionan con contratarlo para poder recuperarlo. Claro, para eso deberían pagar la cláusula de 800 millones de dólares o esperar cuatro años más hasta que sea agente libre. Pero como el panorama es diferente, tal vez el Barcelona esté dispuesto a negociar.

Es allí en donde aparecen potencias interesadas. El Arsenal de la Premier League es la institución señalada por el Daily Express, que asegura que el entrenador Mikel Arteta pidió al francés en lugar de Aubameyang, quien se marcharía a mediados de 2021 cuando acabe su vínculo con los Gunners.

Varios sitios españoles señalan que el fichaje de Griezmann nunca le cayó bien a Lionel Messi (Reuters)

El otro club de la Premier League es el Manchester United, que ya había consultado por sus servicios cuando el delantero jugaba en el Atlético Madrid. Según el sitio británico, los Diablo Rojos podrían ofrecer hasta 147 millones de euros, cifra que le permitiría al Barcelona recuperar lo invertido, tener una ganancia y contar con fondos suficientes como para contratar a otro delantero estrella.

Por último, el escudo del Inter de Milan también se asoma en el horizonte de Griezmann. El conjunto italiano sabe que el Barcelona está obsesionado con el argentino Lautaro Martínez y podría darse entonces un truque entre ambos, con algo de dinero de por medio. Este interés ha sido informado por sitios como La Vanguardia o AS a mediados de abril, pero en ese entonces el elenco catalán no quería desprenderse de su futbolista estrella. Ahora, con el bajo nivel que Antoine ha demostrado, estas negociaciones podrían finalmente iniciar.

Griezmann sigue siendo el integrante de la plantilla azulgrana. En concreto ha jugado por lo menos un minuto en 43 de los 44 encuentros que el Barça ha disputado. Tan solo no saltó al campo en el Barça-Sevilla de la jornada 8 de la Liga. En los 3.183 minutos que ha vestido la camiseta azulgrana en partidos oficiales, ha hecho 14 goles (uno cada 227 minutos). El último de ellos fue el 25 de febrero ante el Nápoli en el minuto 57 de la ida de los octavos de final de la Champions. Desde entonces, suma 753 minutos sin celebrar un tanto.

