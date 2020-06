James Rodríguez rompió el silencio: “Al club que me quería ir, el Real Madrid no me dejó”

James Rodriguez rompió el silencio (Reuters)

James Rodríguez esta atravesando su cuarta temporada en el Real Madrid, las cuales se suman a sus dos años cedido al Bayern Munich. Sin embargo, el colombiano no cuenta con los minutos que pretende dentro del conjunto blanco ya que no es del gusto de su entrenador, Zinedine Zidane.

Así lo entendió el mediocampista cafetero en una entrevista con el portal local “Gol.Caracol”, en donde aseguró que, “en el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base”.

Al mismo tiempo, el ex Benfica reconoció que su rol en el equipo no es protagónico y que, además de estar entrenándose, también está pensando en su futuro: “Donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel”.

El colombiano se está entrenando pero no cuenta con el tiempo de juego que desea - EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo

“Hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó”, reveló James Rodriguez. “Sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso”, agregó.

“Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo”, sentenció.

Todo apunta a que ese club es nada mas ni nada menos que el Atlético de Madrid, ya que en la ventana de transferencias del 2019, Enrique Cerezo, presidente del cuadro colchonero aseguraba: “Intentamos contratarle en el verano, al inicio de la temporada, pero luego al final se torció la negociación y terminó quedándose”.

“También hubo una oferta de Italia, pero no me convenció porque sentía que no era buena”, confesó. “En su momento, mi representante Jorge Mendes (el mismo que el de CR7) me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenía una propuesta de China, yo le dije que, ‘A china no voy por más que ellos (el Madrid) quieran’. No estaba preparado para ir a China porque siento que puedo dar mucho más al futbol europeo”, afirmó.

James Rodriguez se mostró muy agradecido al Bayern Múnich - REUTERS/Andreas Gebert

El colombiano de 29 años, quien reconoció que “si me dan a elegir, escogería un club en donde pueda demostrar mis capacidades y mis condiciones”, fue consultado acerca de por qué no juega en el Real Madrid.

“Es buena pregunta, yo también quisiera saberlo”, dijo entre risas y respondió: “Cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil”.

James Rodriguez, que aseguró no tener problemas con Zidane se mostró “eternamente agradecido al Bayern Múnich”, club en el que estuvo por dos temporadas bajo las órdenes de Jupp Heynckes.

“Sacó un nivel increíble de mí. Es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opcion de compra, pero hablé con un dirigente para que no lo hiciera porque no me sentía cómodo y no era feliz”, concluyó.





